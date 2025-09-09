כיכר השבת
החימושים, המטוסים - והתכנון: פרטים חדשים על המתקפה הישראלית בלב קטאר

פרטים חדשים נחשפים היום מתקיפת ישראל בקטאר נגד בכירי חמאס לראשונה בהיסטוריה | כמות המטוסים שהשתתפו במבצע - וכמה חימושים הוטלו על המטרה בלב דוחה? | כל הפרטים (חדשות) 

פרטים חדשים מתבררים על המבצע האווירי המדויק וההיסטורי שביצעה ישראל לחיסול צמרת בקטאר.

על פי דיווחו של הכתב דורון קדוש, המבצע היה מתוכנן כבר חודשים ארוכים, אך בשבועות האחרונים, עם התנהלות קשוחה יותר של חמאס ביחס להצעות העסקה, ישראל החליטה להאיץ את נוהל הקרב ולהוציא את המבצע לפועל.

במהלך התקיפה השתתפו כ-15 מטוסי קרב, שביצעו פעולה מתואמת ומורכבת שכללה גם תדלוקים אוויריים. יותר מעשרה חימושים הוטלו במטרה אחת בלבד, בהפרש של שניות ספורות זה מזה, וכל המטוסים שבו ונחתו בשלום בישראל.

קדוש מדווח כי מדי שבוע התקיימו בימים האחרונים דיונים בצה״ל כדי לוודא את מוכנותם של כלל הגורמים, מודיעיניים ומבצעיים, לקראת המבצע. ההיערכות כללה בדיקה של תזמון התקיפה, ניתוח נתוני מודיעין ועדכון שיטות הפעולה כדי להבטיח פגיעה מדויקת במטרה, תוך צמצום סיכונים ככל האפשר.

פרשנים בישראל מתארים את התקיפה כאחת המדויקות והמתואמות ביותר שבוצעו בשנים האחרונות. לפי דיווחים, המבצע מהווה מסר ברור על נחישות ישראל לפעול כנגד גורמים טרוריסטיים, גם מעבר לגבולות, בכל מדינה שהיא, וכי ההחלטה להוציאו לפועל התקבלה לאחר בחינה קפדנית של כל האפשרויות.

