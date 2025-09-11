כיכר השבת
המחירים יזנקו בחדות? | כל הפרטים

ענקית הלואו קוסט 'וויז אייר' הודיעה על סגירת הקו מישראל ליעד הפופולארי

בצעד דרמטי ומשמעותי עבור הנוסע הישראלי, חברת הלואו-קוסט ההונגרית וויז אייר הודיעה ביממה האחרונה כי תסגור את הבסיס שלה בווינה, אוסטריה, במהלך החורף הקרוב | המהלך יביא גם לביטול הקו הפופולארי מתל אביב, ועשוי להביא לזינוק במחירי הטיסות לאוסטריה (תעופה)

מטוס חברת 'וויזאייר' (צילום: shuterstock)

חברת הלואו-קוסט ההונגרית וויז אייר (Wizz Air) הודיעה ביממה האחרונה כי תסגור את הבסיס שלה בווינה, אוסטריה, במהלך חורף 2025-2026. מהלך שיביא גם לביטול הקו הפופולארי מתל אביב, ועשוי להביא לזינוק במחירי הטיסות לאוסטריה בהיעדר תחרות.

בסיס הפעולה של וויז אייר בווינה הוקם בשנת 2018 והחברה פעילה ממנו צי של חמישה מטוסי Airbus A321neo. מטוסים אלו טסו ל-28 יעדים ב-20 מדינות, אך כאמור, בשל שינויי מדיניות תפעוליים ועלויות, החברה החליטה לשנות את האסטרטגיה ולהתמקד באזורי פעילות רווחיים יותר.

בהודעת החברה נמסר כי הסיבה לסגירה נעוצה בעלויות הגבוהות של הפעלת טיסות מווינה, בהן מיסי שדה, שירותי קרקע ועלויות תפעוליות נוספות אשר הפכו את הפעילות לפחות משתלמת. בנוסף, החברה מעדיפה להתמקד בשווקים רווחיים יותר, בעיקר במרכז ובמזרח אירופה.

על פי הודעת החברה, בשלב הראשון, ב-26 באוקטובר 2025, יופסקו שני קווים: לבילבאו ולשדה התעופה גאטוויק בלונדון. באותו מועד יוחזרו שניים מחמשת המטוסים של החברה הפועלים מווינה. יתר הקווים, ובהם גם הקו לתל אביב, צפויים להיפסק באופן מלא עד סוף מרץ 2026, אז תושלם סגירת הבסיס לחלוטין לפי תוכניות החברה.

עוד נמסר כי כלל הנוסעים שרכשו כרטיסים לטיסות שיושפעו מהשינויים צפויים לקבל החזר מלא בקרדיט או אפשרות לשנות את יעדם לטיסות אחרות של החברה. בחברה הדגישו כי כל נוסע יקבל הודעה מסודרת עם אפשרויות הבחירה.

