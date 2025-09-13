מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח היום (שבת) עם עיתונאים רגע לפני עלייתו למטוס בדרכו לישראל, שם ייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בדבריו הדגיש את מחויבות וושינגטון ליחסים ההדוקים עם ירושלים, אך גם שיקף את אי-שביעות הרצון בבית הלבן מההתפתחויות האחרונות. רוביו חזר שוב ושוב לנושא החטופים והבהיר כי סדר היום המרכזי מבחינת הממשל הוא החזרת כל 48 החטופים, חיים ומתים כאחד, בבת אחת ולא באופן מדורג.

לדבריו, "הנשיא רוצה שהמלחמה הזו תסתיים. הוא רוצה את כל החטופים בחזרה, כל ה-48, גם החיים וגם אלה שאינם בחיים. הוא לא רוצה חמש פה ועשר שם. הוא רוצה את כולם בבת אחת". רוביו ציין כי האירועים האחרונים בקטאר עוררו דאגה בוושינגטון, והוסיף כי יעלה את הנושא מול ראש הממשלה כדי להבין כיצד הם משפיעים על האפשרות להתקדם לעסקה כוללת.

דבריו של רוביו על 48 החטופים - החיים והמתים, מגיעים לאחר שטראמפ דרש מחמאס את שחרורם של 20 החטופים החיים בלבד.

המזכיר הסביר כי לא מדובר בלחץ על ישראל אלא בהשפעה הנובעת מהקשר ההדוק: "אני לא קורא לזה מנוף לחץ. יש לנו השפעה בגלל שעבדנו כל כך הרבה שנים יחד. נעביר את עמדת הנשיא – להביס את חמאס, להחזיר את החטופים, לסיים את המלחמה".

ביחס לתפקידה של קטאר אמר רוביו כי ארצות הברית ממשיכה לקיים עמה דיאלוג: "נפגשנו עם ראש הממשלה שלהם, גם הנשיא וגם סגנית הנשיא. הם היו שותפים מועילים במספר זירות, וגם כאן יש להם תפקיד. נצטרך לדון איך האירועים האחרונים בדוחא משפיעים על המאמצים לשחרור החטופים".

כשנשאל אם הבית הלבן הביע הסתייגות מהתקיפה הישראלית בקטאר, אמר: "הנשיא לא אהב את הדרך שבה הדברים התרחשו. הוא אמר זאת בפומבי. אבל זה לא משנה את טבע היחסים עם ישראל, שנשארים חזקים מאוד".

רוביו הבהיר כי המטרה האמריקנית נותרה כפולה: מיגור חמאס ושחרור החטופים, ולאחר מכן מעבר לשלב של שיקום הרצועה. "בסופו של דבר, עדיין יש חמאס, ארגון טרור מרושע עם נשק. עדיין יש 48 חטופים שמגיע להם להשתחרר מיד, כולם ביחד. ועדיין יש את המשימה הקשה של בניית עזה מחדש בצורה שתבטיח שחמאס או משהו דומה לו לא יחזור לעולם".

הוא הדגיש כי השיחות שיקיים בישראל יתמקדו בתכנון הצעד הבא: "מה שחשוב הוא מה קורה מכאן והלאה – איך מביאים את 48 החטופים, איך מביסים את חמאס, ואיך מתקדמים לשלב הבא".

רוביו נשאל גם על הרחבת ההתנחלויות, וענה לכתב כי מדובר בתגובה ישראלית טבעית להכרות במדינת פלסטין: "הזהרנו אותם", אמר רוביו.