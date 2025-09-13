כיכר השבת
"פושע מלחמה"

ראש העיר המיועד של ניו יורק מאיים: "אורה על מעצרו של נתניהו אם יגיע לניו יורק"

זוהראן ממדאני, המועמד האנטי-ישראלי המוביל לראשות עיריית ניו יורק הצהיר בראיון כי יורה על מעצרו של ראש הממשלה נתניהו מיד עם הגעתו לעיר | נראה שאין לממדאני סמכות חוקית לבצע את המעצר מכיוון שארה"ב אינה מכירה בסמכותו של בית הדין הפלילי (בעולם) 

זוהראן ממדאני (צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של ממדאני)

זוהרן ממדאני, המועמד הדמוקרטי המוביל לראשות עיריית ניו יורק, ממשיך לעורר סערה עם התחייבות חריגה: אם ייבחר לתפקיד, ינחה את משטרת העיר לעצור את ראש הממשלה מיד עם כניסתו לעיר.

בראיון ל"ניו יורק טיימס" טען כי נתניהו הוא "פושע מלחמה שמבצע רצח עם בעזה" וכי בכוונתו ליישם את צו המעצר שהוציא נגדו בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג.

משפטנים אמריקנים מבהירים כי מדובר באיום שאין לו בסיס מעשי ואף עלול להיות בלתי חוקי, משום שארצות הברית אינה מכירה בסמכותו של בית הדין בהאג. לדבריהם, לעירייה או למשטרה המקומית אין כל סמכות לבצע מעצר על בסיס צווים בינלאומיים.

ממדאני, שמוביל בסקרים כחודשיים לפני הבחירות, השווה את יוזמתו לצעד של מושל קליפורניה גאווין ניוסום בעת שכיהן כראש עיריית סן פרנסיסקו ב-2004, אז פעל בניגוד לחוק הפדרלי. "זה הזמן שבו ערים ומדינות צריכות לעמוד על הערכים שלהן", הסביר. לדבריו, היה פועל באותו אופן גם אם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין היה מגיע לניו יורק.

בלשכת נתניהו בחרו שלא להגיב, אך בחודש יולי אמר ראש הממשלה כי הוא "לא מתרגש" מאיומיו של ממדאני. גם הקונסוליה הישראלית בעיר לא התייחסה לנושא.

במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשמע כמי שהשלים עם האפשרות שממדאני ינצח בבחירות לראשות העיר. בריאיון ל-"Fox and Friends" אמר: "אני לא מסתכל על הסקרים יותר מדי, אבל נראה שהוא הולך לנצח". על ממדאני עצמו אמר טראמפ כי הוא "קומוניסט קטן", והדגיש ש"יצטרך להגיע לוושינגטון בשביל כסף".

