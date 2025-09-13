ביום שלישי האחרון הכריזה ישראל על תקיפה שכוונה למנהיגי חמאס הממוקמים בקטאר, אך סוכנות הביון של ישראל, המוסד, לא נכללה בהצהרות הרשמיות.

לפי שני מקורות ישראליים הבקיאים בפרטים ששוחחו עם ה'וושינגטון פוסט', המוסד דחה את בקשת נתניהו לבצע מבצע קרקעי שתוכנן בימים האחרונים, שבמסגרתו היו אמורים סוכני הביון לפגוע במנהיגי חמאס. ההחלטה נבעה בין היתר מחשש לפגיעה בקשרי ישראל-קטאר, שהיווה ערוץ תיווך להפסקות אש עם חמאס.

ראש המוסד, דוד ברנע, התנגד למהלך גם מתוך הבנה שהפגיעה במנהיגי חמאס בקטאר עלולה לפגוע בתיווך המדיני ולפגוע במאמצי הפיוס של סוכנויות הביון והמדינה. ההתנגדות של המוסד השפיעה על צורת התקיפה האווירית, וכעת מתברר, גם על סיכויי הצלחתה. בתוך המערכת הביטחונית היו מי שהסכימו כי כל מנהיגי חמאס צריכים להיהרג, אך התנגדו לזמן ולמקום המבצע, במיוחד נוכח קיום מגעי תיווך עם הנשיא דונלד טראמפ לשחרור החטופים.

במקום מבצע קרקעי, ישראל פעלה באוויר: 15 מטוסי קרב שיגרו עשרה טילים לעבר המתחם בקטאר. חמאס דיווח כי המתקפה לא פגעה במנהיגים הבכירים, כולל המנהיג בפועל ח’ליל אל-ח’ייה, אך גרמה למותם של קרובי משפחה, עוזרים וקצין קטארי. גורמים ישראליים סירבו לשתף הערכות רשמיות, אך נמסר כי "ישראל לא פגעה במי שרצתה".

מקורות ישראליים מציינים כי המוסד היה מוכן לבצע פעולות כאלה בעבר - למשל, בשנה שעברה הוצב מטען חבלה בחדרו של ראש חמאס איסמעיל הנייה בטהרן – אך הפעם סוכנות הביון ראתה בקטאר גורם חיוני לשיחות עם חמאס ולכן סירבה לפעול קרקעית.

במערכת הביטחונית קיימו מחלוקות גם לגבי תזמון התקיפה. ראשי צבא, כולל הרמטכ"ל אלוף איל זמיר, דרשו לדחות את התקיפה כדי לא לסכן את החטופים, בעוד שרון דרמר וישראל כץ תמכו במהלך. גם ניצן אלון, מראשי צוות המו"מ לשחרור החטופים לא הוזמן לפגישה על המבצע מחשש שיתנגד לו.

ישראל הסבירה כי התקיפה נבעה מצרכי ביטחון מיידיים: מנהיגי חמאס שנמצאו בקטאר היו ברגע נדיר יחד במקום אחד. עם זאת, מהלך זה עורר זעם דיפלומטי: קטאר גינתה את התקיפה כ"טרור מדינתי" ובגידה בתהליך התיווך.

המשא ומתן על שחרור החטופים, שכלל הצעה אמריקאית לשחרור 48 חטופים בעסקת שלום עם חמאס, נפגע בעקבות התקיפה. ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבדולרחמן אל-תאני, הבהיר באו"ם כי קטאר תמשיך בתיווך, אך ישראל נקטה בעמדה תקיפה. ראש הממשלה בנימין נתניהו האשים את קטאר בהענקת מקלט לחמאס והזהיר: "מי שאינו מסלק את הטרוריסטים - ננקוט כלפיו בפעולה".

לפי מקורות ישראליים, המוסד ממשיך לראות בקטאר גורם חיוני בתיווך עם חמאס, אך כעת נותר לראות אם יוכל להתקיים משא ומתן חדש, ומתי יתחדש הדיאלוג להסדר הפסקת אש ושחרור החטופים.