מיקרוסופט בסערה: גל פיטורים נוסף ותחושות משבר אמון

גל הפיטורים במיקרוסופט לא עוצר: יותר מ-15,000 עובדים פוטרו ב-2025, בהם 9,000 בחודש יולי לבדו, כחלק ממבצע התייעלות ענק שבאופן פרדוקסלי התרחש במקביל לרווחי שיא ולעלייה של 20% במניית החברה השנה. צעדים אלה הובילו לתחושת אי-ודאות נרחבת בקרב העובדים, עד כדי כך שיו"ר החברה, סאטיה נאדלה, נאלץ להודות באירוע פנימי כי יש "לשקם מחדש את האמון בין ההנהלה והצוותים" ואף הוסיף: "אפשר לעשות טוב יותר, ונעשה טוב יותר".

נוסף על הפיטורים, מיקרוסופט החזירה את הדרישה לשלוש ימי עבודה בשבוע מהמשרד עבור עובדים שגרים בטווח של 80 ק"מ מקמפוס החברה ברדמונד. המהלך נתקל בהתנגדות מצד עובדים שמביעים חשש מפגיעה בעצמאותם ומסבירים כי העבודה מרחוק אפשרה להם לשמור על איזון טוב יותר בין העבודה לבית. מנהלת משאבי האנוש, איימי קולמן, הודתה כי "התגובות למהלך מעורבות", אך ציינה שמידע פנימי מצביע כי עובדים המגיעים למשרד לפחות שלושה ימים בשבוע מדווחים על תחושת שגשוג גבוהה יותר. נאדלה עצמו הדגיש כי "הקשרים החברתיים בעבודה נשחקו בעבודה מרחוק - קשרים חלשים נחלשו, קשרים חזקים התחזקו וקשה ליצור קשרים חדשים - והדבר פוגע בחונכות ובפיתוח עובדים בתחילת דרכם".

מעבר למשבר הפנימי, המפגש האחרון של הנהלת מיקרוסופט עסק גם בסערות חיצוניות: סוגיית הענן בישראל והביקורת בנוגע למדיניות החברה בהקשרים פוליטיים וחברתיים. נשיא החברה, בראד סמית', הדגיש את מחויבות החברה להגן על עובדים יהודים מארועי שנאה והבהיר: "אין מקום לאנטישמיות במיקרוסופט". כל זאת במקביל לביקורת מצד עובדים וארגוני מחאה, שבעקבותיה פוטרו מספר מועסקים.

למרות הסערות, המשקיעים מגיבים באופטימיות: שווי השוק של מיקרוסופט עומד על 3.7 טריליון דולר, שני רק ל-Nvidia. נאדלה, עם זאת, מזהיר כי "שום חברה לא מובטחת לנצח", וקורא להמשך חדשנות והתאמות ניהוליות: "השרדות מחייבת התחדשות מתמדת. לשוק ההון יש אמת אחת: אין אישור קיום לשום חברה לעד".

בינתיים גוברים קולות ביקורת מתוך הארגון עצמו. עובדים לשעבר מספרים על אווירה רוויה מתח, ניהול לחוץ וטענות לירידה בתחושת הביטחון התעסוקתי לצד עלייה בתחושת לחץ מנטלי: "תרבות האמפתיה שאפיינה את מיקרוסופט בעידן נאדלה - הולכת ונשחקת", אומר אחד מהעובדים.