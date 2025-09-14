האנטישמיות לא פוסקת לרגע ויהודים חווים התקפות כמעט כל יום ברחבי העולם, המקרה הפעם התרחש בעיר ונציה.

על פי דיווחי כלי התקשורת באיטליה, זוג חרדים שהגיעו ליעד הפופולרי - ונציה לטייל ולאגור כוחות נאלצו לסבול מנחת זרועם של אנטישמים.

על פי הדיווח, שלושה תוקפים ממוצא אפריקני, הטרידו את הזוג החרדי (הבעל עם אזרחות אמריקנית והאישה ישראלית).

התוקפים לא הסתפקו רק בהטרדה ואחד מהם אף שיסה את הכלב שלו מסוג רוטווילר לעבר הזוג ואחד מהם אף הפליק סטירה לבני הזוג.

לאחר תאונה בנחיתה: זה מה שאיתרו הרשויות בניגריה בדמם של צוות האוויר איציק אברהם | 10:24

על פי הדיווחים, שלושת התוקפים נתפסו על ידי המשטרה, כאשר אחד מהם גורש ושניים קיבלו צו הרחקה.

מי שמיהר לגנות את אירוע התקיפה הוא ראש העיר שאמר: "מה שעבר זוג האמריקנים ממוצא יהודי, הוא מעשה חמורה ולא מתקבל על הדעת, שאני מגנה אותו בתוקף".

עוד הוא אמר: "אנו מתנגדים לכל מעשה של אנטישמיות ואסלאמופוביה וכעת נהדק את הפיקוח ונשתמש ברשת המעקב של המצלמות בעיר כדי להבטיח הגנה מושלמת".