ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר גינה היום את הפגנות הימין שהתקיימו אמש (שבת) בלונדון הבירה, במחאה על ההגירה הבלתי נשלטת במדינה ואובדן הזהות של הממלכה המאוחדת.

לדבריו, מחאה בדרכי שלום היא 'לגיטימית', אך תקיפת שוטרים או יצירת אווירת איום כלפי אנשים בשל מוצאם או צבע עורם חורגת מכל גבול.

במרכז לונדון התכנסו אתמול כ-110 אלף מפגינים לצעדה רחבת-היקף ביוזמתו של הפעיל טומי רובינסון. המשטרה, שהופתעה מהיקף המשתתפים, מסרה כי הצעדה יצאה מגבולות המסלול המאושר וכי במהלך האירוע נפצעו 26 שוטרים. עד כה נעצרו 25 חשודים, ומספר המעצרים צפוי לעלות. השוטרים דיווחו על אלימות שכללה בעיטות, מכות, השלכת בקבוקים וחפצים נוספים לעבר כוחות האכיפה.

סטארמר פרסם הודעה ברשת X שבה הדגיש כי בריטניה היא אומה שנבנתה על "סובלנות וכיבוד השונה". "הדגל שלנו מייצג מדינה מגוונת לעולם, ולא נוותר עליו לטובת מי שמשתמש בו לזריעת פחד, אלימות ופילוג", כתב. הוא הוסיף כי הממשלה לא תסבול מצבים שבהם תושבים מרגישים מאוימים רק משום זהותם.

במהלך ההפגנה הונפו דגלי אנגליה לצד דגלי הממלכה המאוחדת, וגם נראו דגלי ישראל וצה"ל. הנושא המרכזי היה מחאה על מדיניות ההגירה, שהפכה בשנים האחרונות לנושא הבוער ביותר בפוליטיקה הבריטית, תוך דחיקת נושאים כלכליים אל המקום השני. לפי נתוני הרשויות, מתחילת השנה חצו יותר מ-28 אלף מהגרים את תעלת למאנש בסירות קטנות – מספר שובר שיאים שממשיך להצית את המחלוקת הציבורית.

האירוע בלונדון נרשם כאחת מהפגנות הימין הגדולות בתולדות בריטניה, ונחשב על ידי מתכנניה כאירוע בקנה מידה היסטורי.