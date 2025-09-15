תיעוד מדהים ממקסיקו: הבולען "בלע" את המשאית בשלמותה | צפו 

לפני יומיים, ב-13 בספטמבר, מקרה לא שגרתי התרחש ברובע איסטפלאפה במקסיקו סיטי, כאשר משאית חלוקה של מותג הסודה "ג'אריטוס" נפלה לתוך בולען שנפער בכביש. המשאית, שהייתה עמוסה בבקבוקי סודה, שקעה אחורנית לתוך הבור, אך למרבה המזל לא היו נפגעים באירוע.
הרשויות המקומיות, בהן ראש העיר איסטפלאפה, אליידה אלאבס רויס, סגרו את האזור המיידי כדי למנוע גישה מסוכנת. המשאית, שהייתה ממותגת עם לוגו "ג'אריטוס", שקעה בעומק הבור עקב משקלה, מה שגרם לתמונות דרמטיות של רכב חצי טמון באדמה.
הבור נוצר ככל הנראה עקב קריסת מערכת ניקוז ישנה באזור. איסטפלאפה, הרובע המאוכלס ביותר במקסיקו סיטי, סובל ממערכות תשתית מיושנות, והאירוע הזה מדגיש את הצורך הדחוף בשדרוג תשתיות המים והביוב בעיר.
למרות שהאירוע לא גרם לנפגעים, הוא מצטרף לשורת תקלות תשתיתיות בעיר, כולל פיצוץ משאית גז סמוך שהתרחש מספר ימים קודם לכן, בו נהרגו ארבעה אנשים ונפגעו 90.
צפו בתיעוד הדרמטי.
0 תגובות