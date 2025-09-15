תיעוד מדהים ממקסיקו: הבולען "בלע" את המשאית בשלמותה | צפו 

תיעוד ( צילום: עיריית מקסיקו סיטי )

לפני יומיים, ב-13 בספטמבר, מקרה לא שגרתי התרחש ברובע איסטפלאפה במקסיקו סיטי, כאשר משאית חלוקה של מותג הסודה "ג'אריטוס" נפלה לתוך בולען שנפער בכביש. המשאית, שהייתה עמוסה בבקבוקי סודה, שקעה אחורנית לתוך הבור, אך למרבה המזל לא היו נפגעים באירוע.