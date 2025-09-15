בריטניה נערכת למבצע הביטחוני הגדול ביותר מאז הכתרתו של המלך צ’ארלס השלישי לקראת ביקורו המדינתי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שיכלול רחפנים, צלפים, שוטרים רכובים וצוותי סיור על נהר התמזה.

מדובר בהיערכות חסרת תקדים, שהולכת ומתרחבת לאור הרצח האחרון של צ’רלי קירק ביוטה והניסיון הכפול לרצוח את טראמפ בשנה שעברה, שהגבירה את מודעות הרשויות לסכנות אפשריות.

טראמפ צפוי להגיע ללונדון ביום שלישי בערב ולנסוע לטירת וינדזור למפגשים עם המשפחה המלכותית ביום רביעי.

ראשי המבצע מבצעים סקירה מחודשת של כל המקומות הגבוהים באזור כדי למנוע כל סיכוי לירי. סיימון מורגן, לשעבר קצין הגנה על המלוכה במשטרת מטרופולין, ציין כי הרצח של קירק מחייב הגברת הערנות והקפדה על כל נקודה אפשרית שבה יכול להתבצע ירי.

שוטרים חמושים מכל רחבי אנגליה ווילס, שם רק ארבעה אחוזים מהשוטרים מורשים לשאת נשק, יגיעו ללונדון ווינדזור כדי לתגבר את כוחות המשטרה המקומיים לאורך שלושת ימי הביקור. צלפים יאיישו את המקומות הגבוהים כדי לפקח על טראמפ, בני המלוכה והדיפלומטים המוזמנים, בעוד ששוטרים רגילים יופיעו בנקודות אסטרטגיות על הקרקע.

במהלך הביקור, טראמפ ייפגש עם המלך צ’ארלס והמלכה קמילה וכן עם נסיך ונסיכת ויילס, ירכב בעגלה פתוחה ברחובות וינדזור וישתתף בארוחת מדינה. ביום חמישי צפוי להיפגש טראמפ עם ראש הממשלה קיר סטארמר בכפר השייקרס, ואז לשוב לארצות הברית.

משטרת תמות' ואלי, האחראית על האזור, החלה כבר בשבוע שעבר להגביר סיורים מקומיים ואמצעי ביטחון לקראת הביקור. השמים מעל העיר יהיו מוגבלים לטיסות, ואכיפת המגבלות תתבצע באמצעות רחפנים ומסוקים, לצד יחידות ימיות ותמרונים על התמזה.

ראש צוות הביטחון, סגן מפקח מת’יו וילקינסון, הסביר כי חלק מהטקטיקות יהיו בולטות לעין אך רבות מהן יבוצעו באופן סמוי. צוותי ביטחון חמושים יגנו על טראמפ, בני המלוכה ופוליטיקאים, וכן יסיירו בין ההמון שצפוי להתאסף לצפייה בעגלה.

בריטניה מחזיקה בחוקי נשק מהחמורים בעולם: כ-497 אלף איש מורשים לשאת נשק מתוך אוכלוסייה של כ-60 מיליון. רוב האקדחים נאסרו אחרי טבח בית ספר ב-1996 בסקוטלנד.

נציגי השירות החשאי האמריקאי וצוות הביטחון האישי של טראמפ יגיעו עם הנשיא, ויביאו עמם את שיירת הרכבים המוגנים, כולל הלימוזינה הנשיאותית “החיה”. בעבר, בעת ביקורו של טראמפ ב-2019, הובאו שתי לימוזינות זהות ומספר רכבי ביטחון ותקשורת נוספים באמצעות חיל האוויר האמריקאי.

לפי מורגן, משרד החוץ האמריקאי בדרך כלל מבקש אישור למספר מוגבל של קצינים אמריקאים לשאת נשק בשטח הבריטי. סרג’נט דן האטפילד, מפקד הכוחות החמושים של הביקור, ציין כי לשוטרים הבריטים והאמריקאים יש שיתוף פעולה ותיאום מוקפדים, והם מוכנים להתמודד עם כל תרחיש אפשרי.