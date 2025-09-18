טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

מי לנו יותר מתאים מדונלד טראמפ לתואר "איש השנה" של חדשות החוץ ב'כיכר השבת'?

מיותר לציין שאם המדד לתואר היה נקבע לפי איכות אופיו של המתמודד, סביר להניח שהנשיא האדמוני היה מוצא את עצמו בין האחרונים, אם בכלל. >> למגזין המלא - לחצו כאן אולם, בין אם נאהב את טראמפ ובין אם לאו, הבן אדם חי, נושם - ובעיקר בועט. כנראה שאין עוד אדם אדם בעולם שהצליח בשנה החולפת להשתחל פעמים רבות כל כך לכותרות של חדשות החוץ ב'כיכר השבת' כמו דונלד טראמפ. כנראה שגם אם נבדוק אצל עמיתנו בארץ ובעולם, נקבל תמונת מצב דומה. טראמפ ליד סטארמר: "לא מסכים איתו בנוגע להכרה במדינה פלסטינית" יוסי נכטיגל | 18:07 אז מה גורם לנו לעסוק כל כך הרבה בדמותו של דונלד טראמפ? הכריזמה? הביטחון העצמי? אולי אלו האמירות הדרמטיות שהוא מספק לנו חדשים לבקרים? מי אתה באמת דונלד ג'ון טראמפ? מכיוון שכותב השורות אינו מחזיק בתואר בפסיכולוגיה או בהכשרה מקצועית בתחום ה'פרופיילינג', פנינו לבינה מלאכותית שתאיר את עינינו על דמותו של מר טראמפ.

דמות מרתקת. דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

לשם המחקר הקטן שהצבנו לנו כמשימה לכבוד השנה החולפת, ביקשנו משתי פלטפורמות AI לבנות פרופיל מקיף של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, על האיש, אישיותו, החוזקות והחולשות שלו.

בפני הבינה המלאכותית הרצנו את הבקשה בנוסח הבא:

"תנתח את האישיות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בהתאם לכל המידע שיש לך עליו. תענה כאילו אתה פסיכולוג קליני, מומחה בפרופיילינג ותבנה פרופיל מקיף על האיש".

GPT

"דונלד טראמפ הוא אדם שקשה להישאר אדיש אליו. יש לו ביטחון עצמי עצום, צורך מתמיד להראות שהוא מספר אחת, והוא לא מפחד להגיד בקול רם מה שהוא חושב. אצלו הכול חייב להיות גדול, מרשים ומנצח. הוא מאוד רגיש לביקורת וכל הערה שלילית עלולה להיתפס בעיניו כהתקפה אישית, מה שגורר תגובות חריפות ולעיתים גם פומביות מאוד.

"הכוח הגדול של טראמפ טמון ביכולת שלו למשוך תשומת לב. הוא יודע לדבר בשפה פשוטה, לחזור שוב ושוב על מסרים, ולהתחבר לרגשות של האנשים בקהל שלו. הוא אוהב להציג את עצמו כמנצח שתמיד צודק, וזה נותן תחושת ביטחון לחלק גדול מהתומכים בו.

"עם זאת, יש גם צדדים פחות מחמיאים הוא מתקשה לקבל ביקורת, נוטה להאשים אחרים כשדברים לא מסתדרים, ולעיתים מקבל החלטות מתוך דחף ולא אחרי שיקול מעמיק. בסביבת העבודה שלו זה מתבטא בדרישה לנאמנות אישית ולשבחים בלתי פוסקים. מי שמבקר אותו עלול למצוא את עצמו בחוץ, מה שגורם לתחלופה גבוהה בצוותים שסביבו.

"היכולת של טראמפ להפעיל כריזמה ולעמוד מול לחצים היא נכס גדול בפוליטיקה, אבל היא גם עלולה לגרום לבעיות. כשהוא פועל מתוך כעס או תחושת עלבון, הוא נוטה להחריף עימותים ולהעצים את השסעים. מצד שני, התכונה הזו בדיוק היא שהופכת אותו בעיני תומכיו לדמות לוחמנית שלא מתקפלת מול אף אחד.

"בסופו של דבר, האישיות של טראמפ היא שילוב בין כוח עצום וחולשה עמוקה: הוא מסוגל לסחוף המונים, אבל באותה מידה עלול ליצור סביבו סכסוכים ומשברים. מי שעובד לצדו צריך לדעת להציב לו גבולות ברורים ולעמוד על העובדות, גם כשהוא מנסה לכופף אותן לנרטיב שמתאים לו".

לא מתקפל. דונלד טראמפ לפני פתיחת משפטו טרם נבחר ( צילום: שאטרסטוק )

כדי לגוון, ביקשנו מפלטפורמה נוספת שתאסוף מידע על האיש החזק בעולם ותבנה לפי זה פרופיל פסיכולוגי מקיף. זה מה שיצא:

GEMINI

1. נרקיסיזם גרנדיוזי

המאפיין המרכזי והבולט ביותר באישיותו של טראמפ הוא נרקיסיזם, ובפרט נרקיסיזם גרנדיוזי. סגנון אישיות זה מאופיין בתחושת חשיבות עצמית מנופחת, צורך עז ובלתי פוסק בהערצה, ובנטייה להפגנת עליונות. הוא נוטה להאמין שהוא ייחודי וגדול מהחיים, ומצפה שיכירו בכך. התנהגות זו באה לידי ביטוי בבירור בשתי צורות:

הערכה עצמית מופרזת: טראמפ מרבה להשתמש בביטויי שבח עצמי ("הטוב ביותר", "הגדול ביותר", "מעולם לא היה כזה"). הוא מייחס לעצמו הצלחות באופן כמעט בלעדי וממעיט בחשיבותם של אחרים.

רגישות לביקורת: למרות הדימוי החזק, נרקיסיזם גרנדיוזי מסתיר לרוב רגישות עמוקה לביקורת. כל ביקורת, גם אם היא עניינית ומבוססת, נתפסת על ידו כהתקפה אישית וכפגיעה במעמדו. תגובתו לביקורת היא לרוב תוקפנית, הכחשתית או במתקפת נגד.

גרנדיוזי. דונלד טראמפ ( צילום: shuterstock )

2. תפיסת עולם דיכוטומית (שחור-לבן)

טראמפ נוטה לראות את העולם במונחים קיצוניים ופשטניים: "מנצחים" מול "מפסידים". תפיסה זו אינה מאפשרת גוונים או מצבי ביניים. הוא ממקם את עצמו ואת תומכיו בצד ה"מנצח", בעוד יריביו הפוליטיים, התקשורת או כל מי שחולק עליו, מוצבים בצד ה"מפסיד" או "האויב". גישה זו מפשטת מורכבויות, מה שהופך אותה לאפקטיבית מבחינה רטורית, אך היא מגבילה את יכולתו לקבל החלטות מורכבות המבוססות על ניתוח מעמיק.

3. שפת תקשורת וביטוי

שפת התקשורת של טראמפ היא ישירה, לעיתים בוטה, וללא "מסננים" דיפלומטיים. הוא משתמש בביטויים קצרים, חוזרים על עצמם ובעלי מטען רגשי גבוה. הוא מרבה להשתמש בכינויי גנאי ובהפחדה כלפי יריביו. סגנון זה, על אף היותו מנוגד לנורמות המקובלות, נועד ליצור הזדהות ישירה עם הקהל שלו, במיוחד עם אלו שחשים מנוכרים מהאליטות. הוא מדבר "בגובה העיניים" ויוצר תחושה של קשר ישיר ואותנטי, גם אם התוכן אינו תמיד מדויק.

4. מערכות יחסים בין-אישיות

קשריו של טראמפ עם אחרים מאופיינים לרוב במערך של היררכיה וכוח. הוא מקיף את עצמו באנשים שנותנים לו כבוד ומצייתים לו. נאמנות אישית כלפיו היא ערך עליון מבחינתו, ולרוב היא חשובה יותר מכישורים מקצועיים. הוא נוטה להתעלם או להפטר מאנשים שחולקים עליו, מה שמוביל לזרימה של יועצים ובעלי תפקידים בסביבתו. יחסי הגומלין שלו עם אחרים מבוססים על אינטרס ופחות על אמפתיה או קשר רגשי עמוק."

חתימתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: רשמי, הבית הלבן )

אבחון גרפולוגי של דונלד טראמפ

אחרי שהבינה המלאכותית אמרה את דברה, החלטנו לבדוק גם את כתב ידו של דונלד טראמפ.

בסוף, מי יודע? אולי הבינה המלאכותית מוטית נגד נשיא ארה"ב בגלל התוכן השלילי הרב כל כך שיש באינטרנט נגדו?

לצורך בדיקת הכתב של טראמפ השתמשנו גם הפעם במודל AI, אולם מבלי לחשוף בפני הרובוט של מי החתימה וכתב היד.

להלן התוצאות על התמונה הנ"ל, בו נראית חתימתו הרשמית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

"הטייקון המתנשא"

"כתב היד משקף אישיות אסרטיבית ושאפתנית, אך נדרש חידוד כדי לשפר את הקריאות. תרגול מודע יניב שליטה ובהירות רבה יותר.

דוגמת כתב יד זו מציגה סגנון אנרגטי וגרנדיוזי במידה מסוימת. העליות הגבוהות והחדות, במיוחד באות הראשונה והאחרונה, מרמזים על רצון ליצור אמירה. הרושם הכללי הוא של משיכות נועזות וביצוע בטוח, אם כי נראה כי העקביות של צורות האותיות משתנה. הלחץ המופעל נראה כבד, דבר המעיד על רצון חזק.

בהתבסס על דוגמה זו, הכותב ככל הנראה אסרטיבי, שאפתן, ובעל נוכחות מרשימה. ייתכן שהוא מונע על ידי רצון להכרה ויש לו נטייה לפזרנות. גודלו הגדול של הכתיבה מעיד על צורך שהעולם ירגיש ויאמין בחשיבותו. יש רמז לאימפולסיביות, המשתקפת בתצורות האותיות המשתנות ובקו הבסיס הלא יציב במקצת.

מכתב נזיפה ששלח טראמפ לעיתונאי 'וושינגטון פוסט' ( צילום: לפי חוק שימוש הוגן )

כדי לקבל תמונת מצב מושלמת, בחרנו בכתב יד נוסף של הנשיא שמצאנו באינטרנט. למען הגילוי הנאות יש לציין כי מדובר במכתב זועם ששלח נשיא ארה"ב לעורך ב'פוסט', וסביר שהדבר יבוא לידי ביטוי גם בצורת הכתב.

"הזועם"

"כתב היד מעיד על אישיות אסרטיבית ונלהבת עם צורך בעקביות רבה יותר בעיצוב האותיות, בלחץ ובנטייה.

כתב היד גדול, עוצמתי ודי לא סדיר, עם נטייה חזקה מאוד. שינויי הגודל משמעותיים; חלק מהאותיות מודגשות ודומיננטיות, כמו האותיות הגדולות ב"ג'ונתן" וב"גזען", בעוד שאחרות נראות חפוזות ולחוצות. הלחץ המופעל כבד, ומשאיר רושם כהה ועבה, המעיד על רגשות עזים. המילה "שנאה" נמצאת במירכאות, אולי כדי להדגיש נקודה. בסך הכל, הכתיבה חסרה תחושה של רוגע ועקביות.

כתב יד זה מרמז על אישיות אסרטיבית, אולי אימפולסיבית, ובוודאי שאינה חוששת לבטא רגשות חזקים. סביר להניח שלכותב יש מידה גבוהה של ביטחון עצמי ונטייה להיות ישיר, אולי אפילו עימותי. יכולה להיות תחושת דחיפות או חוסר סבלנות המשתקפת במשיכות המהירות ובגדלים המשתנים של האותיות. הלחץ החזק והנטייה יכולים גם להצביע על אופי נלהב ופוטנציאלי הפכפך".

לצורך האיזון, בחרנו בכתב יד נוסף שנכתב דווקא כפרגון של הנשיא, להלן הניתוח:

"כתב היד מתאפיין בסגנון נועז ואסרטיבי, עם אותיות גדולות, לחץ חזק ומשיכות עבות שמשאירות רושם בולט. הכתיבה מעט זוויתית, עם נקודות חדות וסיומים פתאומיים, וקו הבסיס אינו אחיד – מה שמעיד על אימפולסיביות וחוסר הקפדה על כללים. הרושם הכללי הוא של אנרגיה, ישירות ורצון להיראות.

האישיות המשתקפת היא של אדם בטוח בעצמו, נחוש וכריזמטי, שנהנה לשלוט ולהביע דעות באופן ברור, ומסוגל להוביל ולשכנע אחרים. הכתב הגדול מצביע על צורך בתשומת לב, בעוד שקו הבסיס הלא יציב מרמז על חוסר מנוחה ונטייה לפעול מתוך דחף.

להמשך שיפור, מומלץ לעבוד על עקביות בצורת האותיות ושמירה על קו בסיס יציב יותר. שימוש בלחץ מתון ותרגול זרימה אחידה יוסיפו לכתיבה מראה מעודן והרמוני, בלי לאבד את הנוכחות האסרטיבית שלה."

טראמפ אסרטיבי? אין סיכוי ( צילום: שאטרסטוק )

ולסיכום: הניתוחים הכלליים, ובחלק מהמקרים - גם הגרפולוגיה, מתארים תמונה די אחידה של טראמפ, רק מזוויות שונות. כולם מדגישים את הנרקיסיזם הבולט שלו, את הצורך המתמיד בהערצה, ואת השימוש בשפה פשוטה, חוזרת וסוחפת כדי להתחבר להמונים.

הם מתארים אותו כמי שרואה את העולם במונחים של מנצחים מול מפסידים, נוטה להאשים אחרים בכישלונות, רגיש מאוד לביקורת, ומגיב אליה בצורה חריפה ולעיתים אימפולסיבית. לצד זה, חוזרת שוב ושוב היכולת שלו לייצר כריזמה עצומה, לעורר התלהבות ולהישאר במרכז תשומת הלב, יחד עם עמידות גבוהה בלחצים.

לפי אותם מודלים שניתחו התנהגויות והתבטאויות של הנשיא האמריקני, דונלד טראמפ הוא דמות כריזמטית ובטוחה בעצמה, עם תחושת חשיבות עצמית מוגזמת ורגישות עזה לביקורת.

הוא משתמש בשפה פשוטה ובסופרלטיבים כדי לשדר כוח ולחזק את דימויו כמנצח תמידי. עולמו מחולק ל"טובים" מול "רעים", מה שהופך אותו ללוחמני וסוחף אך גם יוצר עימותים מתמשכים. יש לו חוסן נפשי ויכולת יוצאת דופן למשוך קהל, אך גם נטייה לאימפולסיביות וליחסים תובעניים המבוססים על נאמנות אישית.

טוב לישראל - וזה העיקר. פגישת נתניהו וטראמפ בבית הלבן ( צילום: הבית הלבן )

ובנימה מעט שונה: מכל האמור, אין ספק שטראמפ הוא לא "בעל מידות" גדול במיוחד. ובכל זאת, מכל הנשיאים שקדמו לו - כולל הרפובליקנים, הוא כנראה זה שהיה ועודנו - למרות הכל, הטוב ביותר לעם ישראל, וגם הנשיא שתרם יותר מכל קודמיו לביטחון המדינה היהודית הקטנה.

"הנותן תשועה למלכים וממשלה לנסיכים. מלכותו מלכות כל עולמים, הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, הוא יברך את הנשיא דונלד ג'ון טראמפ את משנהו ואת כל שריו.

מלך מלכי המלכים ברחמיו יתן בלבם ובלב כל יועציהם ושריהם לעשות טובה עמנו ועם כל ישראל. בימיהם ובימינו תושע יהודה וישראל ישכון לבטח, ובא לציון גואל. וכן יהי רצון, ונאמר אמן".