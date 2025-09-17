נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נחת אתמול (שלישי) בבריטניה לביקור ממלכתי שני כנשיא ארצות הברית, והביא איתו לא רק פמליה גדולה אלא גם מערך טכנולוגי וצבאי שלם. העלויות נאמדות במיליוני ליש"ט, והביקור הפך למבצע אבטחה בקנה מידה עולמי.

טבעת ביטחון חסרת תקדים

במהלך יומיים, יפעלו סביב טראמפ מאות סוכני השירות החשאי לצד אלפי שוטרים מקומיים, אשר הוקצו לסגירת צירים, חסימת שמיים ומעקב אחרי איומים פוטנציאליים. על פי ההערכות, בביקורו הקודם ב-2019 נפרסו למעלה מ־6,000 שוטרים בעלות של כ־3.4 מיליון ליש"ט. הפעם, לאחר רצח הפעיל השמרני צ'רלי קירק ביוטה, רמת הכוננות אף הוגברה.

הבית הלבן באוויר

הרופאים נדהמו: תינוק במשקל יוצא דופן נולד בבית חולים בפלורידה מישאל לוי | 12:45

לבריטניה הגיע טראמפ עם רעייתו מלניה במטוס הנשיאותי – "אייר פורס 1". מדובר באחד משני מטוסי בואינג 747-200B מותאמים אישית, שמסוגלים להתחמק מטילים באמצעות שיבוש מכ"מים, פיזור נורים, ואף לתדלק באוויר ולהישאר שעות בלתי מוגבלות בטיסה.

הנוסעים על סיפון המטוס נהנים משטח עצום של כ-4,000 מ"ר בשלוש קומות, הכוללות סוויטה נשיאותית, מרכז רפואי עם שולחן ניתוחים, חדרי ישיבות ואזור לעיתונאים. זהו למעשה בית לבן מעופף – עם צוות של עשרות אנשי צוות ויכולת לנהל ממנו את המדינה גם בשעת חירום.