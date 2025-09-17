נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נחת אתמול (שלישי) בבריטניה לביקור ממלכתי שני כנשיא ארצות הברית, והביא איתו לא רק פמליה גדולה אלא גם מערך טכנולוגי וצבאי שלם. העלויות נאמדות במיליוני ליש"ט, והביקור הפך למבצע אבטחה בקנה מידה עולמי.
טבעת ביטחון חסרת תקדים
במהלך יומיים, יפעלו סביב טראמפ מאות סוכני השירות החשאי לצד אלפי שוטרים מקומיים, אשר הוקצו לסגירת צירים, חסימת שמיים ומעקב אחרי איומים פוטנציאליים. על פי ההערכות, בביקורו הקודם ב-2019 נפרסו למעלה מ־6,000 שוטרים בעלות של כ־3.4 מיליון ליש"ט. הפעם, לאחר רצח הפעיל השמרני צ'רלי קירק ביוטה, רמת הכוננות אף הוגברה.
הבית הלבן באוויר
לבריטניה הגיע טראמפ עם רעייתו מלניה במטוס הנשיאותי – "אייר פורס 1". מדובר באחד משני מטוסי בואינג 747-200B מותאמים אישית, שמסוגלים להתחמק מטילים באמצעות שיבוש מכ"מים, פיזור נורים, ואף לתדלק באוויר ולהישאר שעות בלתי מוגבלות בטיסה.
הנוסעים על סיפון המטוס נהנים משטח עצום של כ-4,000 מ"ר בשלוש קומות, הכוללות סוויטה נשיאותית, מרכז רפואי עם שולחן ניתוחים, חדרי ישיבות ואזור לעיתונאים. זהו למעשה בית לבן מעופף – עם צוות של עשרות אנשי צוות ויכולת לנהל ממנו את המדינה גם בשעת חירום.
המפלצת על גלגלים
ברגע שנחת, עבר הנשיא לנסוע ב"קאדילק 1", הלימוזינה המפורסמת המכונה "The Beast" - החיה. מדובר ברכב משוריין במשקל תשעה טון, עם חלונות חסיני ירי, תחתית מוגנת מפני פגיעות, מערכות ראיית לילה ואף יחידת קירור עם שקיות דם תואמות לסוג דמו של הנשיא.
שתי לימוזינות זהות נשלחו מראש במטוסי מטען צבאיים, אחת מהן משמשת כפיתיון. הן נוסעות כחלק משיירת ענק הכוללת רכבי תקשורת, צוותי תקיפה נגדית, חובשים, עיתונאים ושוטרי ליווי. לעיתים מתבצעים חילופים מתוחכמים בין הרכבים, כדי להקשות על כל מי שמנסה לעקוב.
שיירת מסוקים מעל לונדון
מלבד הנסיעות הקרקעיות, רוב תנועתו של טראמפ תתבצע מהאוויר. לשם כך הגיע צי מסוקים אמריקאי ובראשו "מרין 1" – מסוק מסוג סיקורסקי VH-3D Sea King. המסוק מצויד במערכות שיבוש וטילים נגד טילים, ומסוגל לשרוד אף פיצוץ גרעיני.
"מרין 1" טס תמיד יחד עם מספר מסוקים זהים המשמשים כפיתיונות, ובנוסף מלווים אותו מטוסי Osprey MV-22 שמביאים אנשי סגל, יחידות מיוחדות וסוכני אבטחה. החבורה הרועשת הזו נשמעת היטב בשמי לונדון בכל פעם שהנשיא נוחת.
כוננות נגד רחפנים
אירוחו של טראמפ יתבצע בוינדזור קאסל, בזמן שבקינגהאם פאלאס בשיפוצים. אמש, בשיחה עם עיתונאים, התרגש הנשיא כשהדגיש שהוזמן לארמון ווינדזור שנחשב ליוקרתי יותר.
המשטרה הבריטית כבר הכריזה על מגבלות חמורות במרחב האווירי – כולל נגד רחפנים – סביב הטירה. שירותי הביטחון האמריקניים מתייחסים לנושא הזה כעדיפות ראשונה, בעיקר אחרי ניסיון ההתנקשות בנשיא ביולי 2024 שביצע שימוש ברחפן.
סביב וינדזור הוקמה גדר מתכת גבוהה שכונתה "טבעת הפלדה", והיא מלווה באבטחה אווירית מתמדת.
במהלך השהות יתארחו הנשיא ורעייתו אצל המלך צ'ארלס והמלכה קמילה בארמון וינדזור. צפוי להם משתה רשמי ומטס מרהיב של מטוסי חיל האוויר הבריטי יחד עם חיל האוויר האמריקני. בשלב מסוים צפוי הנשיא טראמפ להתלוות למארחו בטיול מלכותי בכרכרה רתומה, אם התוכנית לא תבוטל ברגע האחרון בגלל סיבות אבטחה.
