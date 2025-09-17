ה-FBI פרסם בימים האחרונים את ההתכתבות בין טיילר רובינסון לשותפו לחדר, כשהודה בפניו בהתכתבות וואטסאפ שהוא זה שביצע את רצח צ'רלי קירק באוניברסיטה ביוטה.

ההתכתבות המלאה מקפיאת הדם של הרוצח הפוליטי הראשון מזה עשרות שנים:

רובינסון: תעזוב מה שאתה עושה, תסתכל מתחת למקלדת שלי.

[כשהשותף לחדר הסתכל מתחת למקלדת, היה שם פתק שבו נכתב: "הייתה לי ההזדמנות לחסל את צ'ארלי קירק ואני הולך לקחת אותה."

שותף לחדר: מה?????????????? אתה צוחק, נכון????

רובינסון: אני עדיין בסדר, אבל תקוע באורם לעוד קצת זמן. לא אמור לקחת הרבה זמן עד שאוכל לחזור הביתה, אבל אני צריך לקחת את הרובה שלי עדיין. להיות כן, קיוויתי לשמור את זה בסוד עד שאמות מזקנה. אני מצטער שהכנסתי אותך לזה.

שותף לחדר: זה לא היית אתה שעשית את זה, נכון????

רובינסון: זה אני, אני מצטער.

שותף לחדר: חשבתי שהם תפסו את האדם?

רובינסון: לא, הם תפסו איזה זקן מטורף, ואז חקרו מישהו עם בגדים דומים. תכננתי לקחת את הרובה שלי מנקודת ההטמנה זמן קצר אחרי, אבל רוב החלק ההוא של העיר נסגר. עכשיו שקט, כמעט מספיק כדי לצאת, אבל יש רכב אחד שמסתובב.

שותף לחדר: למה?

רובינסון: למה עשיתי את זה?

שותף לחדר: כן.

רובינסון: נמאס לי מהשנאה שלו. יש שנאה שלא ניתן לנהל עליה משא ומתן.

רובינסון: אם אצליח לקחת את הרובה בלי שיראו אותי, לא אשאיר ראיות. הולך לנסות להחזיר אותו שוב, מקווה שהם כבר זזו משם. לא ראיתי שום דבר על זה שהם מצאו אותו.

שותף לחדר: כמה זמן אתה מתכנן את זה?

רובינסון: קצת יותר משבוע, אני חושב. אני יכול להתקרב אליו אבל יש ניידת חונה ממש לידו. אני חושב שכבר סרקו את המקום, אבל אני לא רוצה להסתכן.

רובינסון: הלוואי שהייתי חוזר אחורה ולוקח אותו ברגע שהגעתי לרכב שלי... אני מודאג מה יעשה אבא שלי אם לא אחזיר את הרובה של סבא... אני אפילו לא יודע אם היה לו מספר סידורי, אבל זה לא יעקוב אחרי. אני דואג מטביעות אצבע, הייתי צריך להשאיר אותו בשיח כששיניתי בגדים. לא הייתה לי אפשרות או זמן לקחת אותו איתי... אולי אצטרך לנטוש אותו ולקוות שהם לא ימצאו טביעות. איך לעזאזל אני אסביר לאבא שלי שאיבדתי אותו...

הדבר היחיד שהשארתי היה הרובה עטוף במגבת...

זוכר איך הייתי חורט על כדורים? ההודעות האלה זה בעיקר בדיחה גדולה, אם אני אראה "notices bulge uwu" בפוקס ניוז אני אקבל שבץ. טוב, אני אצטרך להשאיר אותו, זה ממש בעיה... לפי היום הייתי אומר שהרובה של סבא עושה את העבודה לא רע, אני לא יודע. אני חושב שזה היה כוונת של 2000 דולר ;-;

רובינסון: תמחק את השיחה הזאת.

רובינסון: אבא שלי רוצה תמונות של הרובה... הוא אומר שסבא רוצה לדעת אצל מי מה, הפדרלים שחררו תמונה של הרובה, והוא מאוד ייחודי. הוא מתקשר אליי עכשיו, אני לא עונה.

רובינסון: מאז שטראמפ נכנס לתפקיד אבא שלי ממש נהיה תומך MAGA קיצוני.

רובינסון: אני הולך להסגיר את עצמי מרצון, אחד מהשכנים שלי כאן הוא סגן שריף.

רובינסון: הדבר היחיד שמדאיג אותי זה אתה.

שותף לחדר: אני הרבה יותר מודאג ממך.

רובינסון: אל תדבר עם התקשורת בבקשה. אל תענה לראיונות ואל תתן שום תגובות. ... אם איזה שוטר ישאל אותך שאלות תבקש עורך דין ותישאר בשקט.