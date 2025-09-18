שופטת הגירה בארצות הברית הורתה אתמול (רביעי) לגרש את הסטודנט הפלסטיני האנטישמי מחמוד ח’ליל, פעיל פרו-פלסטיני בולט בפרעות האנטישמיות בארה"ב, לאלג'יריה או לסוריה, בטענה שהסתיר פרטים מהותיים בעת הגשת בקשה לגרין קארד. בהחלטתה כתבה השופטת ג’יימי קומנס מלואיזיאנה כי ח’ליל "מסר ביודעין מידע כוזב במטרה לעקוף את תהליך ההגירה".

ח’ליל, בן 30, בעל תושבות קבע בארצות הברית ובעל אזרחות אלג'יראית, למד באוניברסיטת קולומביה והיה דמות מרכזית בפרעות הסטודנטים נגד המלחמה בעזה בשנת 2024. לדבריו, ההליך המשפטי נגדו אינו מפתיע: "ממשל טראמפ ממשיך לנקום בי על מימוש חופש הביטוי שלי".

עורכי דינו הודיעו כי יערערו על פסק הדין והדגישו כי קיימות החלטות פדרליות נוספות המונעות מהממשל לגרש או לכלוא אותו. הם אף הגישו ביוני תביעה על סך 20 מיליון דולר, שבה נטען כי ח’ליל נעצר לשווא, נרדף משפטית והוצג שלא בצדק כאנטישמי, לטענתם.

עם זאת, עורכי דינו הביעו חשש באשר לאפקטיביות של ערעור לבית הדין לערעורים בנושאי הגירה וטענו כי הסיכויים להפיכת גזר הדין נותרו קלושים.

ח’ליל נעצר לראשונה במרץ על ידי רשות ההגירה ICE, כחלק ממדיניות הממשל שנועדה להיאבק באוניברסיטאות שלא פועלות נגד אנטישמיות. הוא הוחזק במשך שלושה חודשים במתקן בלואיזיאנה, עד שבית משפט פדרלי קבע כי אינו מהווה סכנת בריחה או איום לקהילה והורה לשחררו. במהלך מעצרו ילדה אשתו האמריקאית את בנם.

הממשל האמריקאי הוכיח כי ח’ליל הסתיר במסמכי ההגירה קשרים קודמים, בהם חברות בארגון אונר"א ותעסוקה בשגרירות בריטניה בביירות. ח’ליל מצדו טוען כי מדובר בהאשמות שקריות שנועדו "לסכל את כישלונם הראשוני בניסיון לגרש אותי, ולהשתיק את קולי הקורא לסיום רצח העם בעזה".

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, טוען זה מכבר כי פעילים פרו־פלסטינים ובהם ח’ליל תומכים בחמאס שמוגדר בארה"ב כארגון טרור, וכי יש לגרשם. עם מעצרו הכריז טראמפ כי מדובר ב"הראשון מבין רבים".

כך או כך, מדובר בניצחון גדול ומשמעותי של הנשיא טראמפ, באחת הפרשיות שזעזעו את הפוליטיקה האמריקנית מאז כניסתו לתפקיד.