משרד החוץ מגיב להכרה - ומשגר עקיצה מזלזלת לאוסטרליה וקנדה

ישראל פרסמה הערב (ראשון) תגובה חריפה להחלטת בריטניה, אוסטרליה וקנדה להכיר במדינה פלסטינית באופן חד־צדדי. במשרד החוץ הדגישו כי מדובר בצעד שפוגע בסיכוי להשיג שלום, מסכן את היציבות האזורית ומעודד את הטרור.

אלא שבתחילת ההודעה, התמקדה הודעת משרד החוץ הישראלי בבריטניה תוך התעלמות מקנדה ואוסטרליה.

בראשית ההודעה נכתב כי מדובר בתגובה ל"להצהרת בריטניה וכמה מדינות אחרות בנוגע להכרה במדינה פלסטינית":

"ישראל דוחה באופן חד־משמעי את ההכרזה על הכרה במדינה פלסטינית מצד בריטניה ומדינות נוספות," נמסר. "הצהרה זו אינה מקדמת שלום, אלא להפך – מערערת את היציבות ומרחיקה את האפשרות לפתרון מוסכם בעתיד".

במשרד הפנו אצבע מאשימה לעבר חמאס: "הכרזה זו, שכונתה על ידי ראשי חמאס 'פירות הטבח של 7 באוקטובר', מתגמלת את הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה – מעשה ידי ארגון טרור הקורא להשמדת ישראל ופועל לכך בפועל – ומחזקת את התמיכה שחמאס נהנה ממנה".

ישראל הבהירה כי ניסיון להפריד בין סוגיית המדינה הפלסטינית לבין תהליך השלום מהווה טעות יסודית: "זהו צעד הרסני. נושא המדינה הוא חלק מהסוגיות לסיום הסכסוך, והפרדתו מהמשא ומתן ומהפשרה ההדדית דוחקת את השלום הרחק יותר".

במשרד החוץ תקפו גם את הרשות הפלסטינית שלטענת ישראל אינה ממלאת את התחייבויותיה: "הרשות לא הפסיקה את ההסתה, לא ביטלה את מדיניות 'שלם עבור רצח' ולא נקטה צעדים אמיתיים נגד הטרור. רק בשבוע שעבר נחשפו רקטות וטילים סמוך לרמאללה – עדות חותכת לכך שהרשות היא חלק מהבעיה ולא חלק מהפתרון".

עוד הזכירו בירושלים כי "בשל כך בדיוק הטילה ארצות הברית סנקציות על הרשות הפלסטינית ומנעה מבכיריה להיכנס לשטחה".

בהודעה הדגישו כי ישראל לא תקבל ניסיון לכפות עליה גבולות שאין ביכולתה להגן עליהם: "ישראל לא תקבל שום נוסח מנותק ודמיוני שמנסה לחייב אותה בגבולות שאינם בני הגנה".

המשרד גם רמז לשיקולים פוליטיים פנימיים של המדינות המכריזות: "מחוות פוליטיות המיועדות לקהל בוחרים מקומי מזיקות למזרח התיכון ואינן מועילות כלל".

בסיום ההודעה קראו לסטות מהמהלך החד־צדדי ולהתרכז במטרה האמיתית: "אם המדינות החתומות על ההכרזה מבקשות באמת לייצב את האזור, עליהן להתמקד בהפעלת לחץ על חמאס לשחרור החטופים ולפרוק מנשקו באופן מיידי".

גם שר החוץ גדעון סער שיגר מסרים דומים:

"רוב מדינות העולם הכירו כבר בעבר במדינה פלסטינית. זה כמובן היה שגוי. אבל אותן מדינות שעושות את זה עכשיו, אחרי ה-7 באוקטובר, עושות מהלך שהוא גם שגוי, גם מקומם וגם לא מוסרי.

מצד אחד - זה פרס לחמאס בעקבות הטבח של ה-7 באוקטובר. זה לא ייתפס אחרת אלא כעידוד לטרור. מצד שני - זה פרס לרשות הפלסטינית, שרק באחרונה מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הסביר כיצד היא עדיין אוחזת במהלכים של ״Pay for slay״, בתשלום למחבלים, ובדרך הזאת היא גם כמובן מעודדת טרור ומפירה את חובותיה לפי ההסכמים אתנו.

אני מעודד מתגובות של אופוזיציה באותן ״מדינות ההכרה״ שמתנגדות למהלך הזה ומתבטאות נגדו בצורה החזקה ביותר, וזה מעיד על זה שגם באותן מדינות עדיין יש לנו ידידים רבים.

הערובה לאי-הקמת מדינה פלסטינית היא בסופו של דבר ההתנגדות העזה, המאוד רחבה, שקיימת היום בעם בישראל, שהבין היטב את הסכנות שבהקמת מדינת טרור בלב ארץ ישראל.

לכן עתיד ארץ ישראל לא יוכרע בלונדון או בפריז, הוא יוכרע כאן, בירושלים.

ואנחנו, בחזית המדינית, נמשיך להיאבק נגד מהלכים שיסכנו את מדינת ישראל, את ביטחונה, את עתידה, ולא נאפשר לזה לקרות. ואיתנו יעמדו גם ידידינו בעולם, ויש לנו ידידה אחת גדולה במיוחד וחזקה במיוחד, ארצות הברית של אמריקה, שעומדת אתנו שכם אל שכם במערכה הזאת.

בעזרת השם, נעשה ונצליח, ונצח ישראל לא ישקר״.