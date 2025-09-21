דובר צה"ל חושף הערב (ראשון) כי עד כה יותר מ-550,000 אזרחים עזבו את העיר עזה ונעו דרומה. במקביל, כוחות אוגדה 162, 98 ו-36 השלימו את כניסתם לעיר עזה והחלו בפעילות במעוזי הטרור של חמאס בעיר עזה.

צה"ל אומר היום כי הצליח לחשוף שיטת פעולה של חמאס במסגרתה הוא מונע מאזרחים לרדת דרומה. "כחלק משיטת הפעולה של ארגון הטרור חמאס, צה"ל זיהה ניסיונות למניעת תנועה של אזרחים דרומה זאת בניגוד לדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של האוכלוסייה האזרחית כמגן אנושי לפעולות טרור."

בשבועות האחרונים, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום החל במבצע רחב לאזהרת אוכלוסייה לשם הגנתה ממרחבי הלחימה באמצעות מגוון כלים מבצעיים ובהם הפצת הודעות קוליות, הטלת כרוזים, שליחת הודעות טקסט וקיום שיחות טלפון. כמו כן, צה״ל הודיע על המרחב ההומניטרי בחאן יונס ומוביל מאמץ נרחב להתאמת התשתיות הומניטריות בדרום רצועת עזה, לרבות הרחבת בתי חולים שדה, תיקון וחיבור קווי מים ומתקני התפלה לצד המשך אספקה שוטפת למרחב של מזון, אוהלים, תרופות וציוד רפואי.

"צה״ל קורא לאזרחים ברצועת עזה להישמע להנחיות הרשמיות למען ביטחונם ולהימנע משהייה במרחבים אשר הוגדרו כמסוכנים", לשון ההודעה.