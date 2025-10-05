ח'ליל אל-חיה, ראש חמאס ברצועת עזה שניצל מחיסול ישראלי על אדמת קטאר, מוביל הערב (ראשון) משלחת מורחבת לקהיר, במשימה כפולה: לנהל משא ומתן עקיף עם ישראל על שחרור החטופים, ולנסות לאחות את הקרעים בתוך המחנה הפלסטיני, כך דיווח היום העיתון אל-ערבי אל-ג'דיד.

המשלחת, שמגיעה לראשונה מאז שניסתה ישראל להתנקש בחייו בחודש שעבר, תתפצל לשני צוותים נפרדים - אחד שיתמקד במשא ומתן עם המתווכים והצד הישראלי בעקיפין, והשני שישתתף בסבבי פגישות פנים-פלסטיניות שנועדו לאחד את השורות ולפתור את הפילוג הפנימי.

מקורות בארגון הטרור חמאס מסרו שהדיאלוג הראשוני יתמקד בבקשות לשחרור חטופים ובערבויות, ושבתחילת המשא ומתן תועלה דרישה להפסקת אש כערובה לפתיחה אמינה של השיחות.

במקביל, המקורות אומרים כי הצוות בראשותו יביע התנגדות להקמת ממשל חיצוני לא-פלסטיני, כאשר חמאס יבקש ככל הנראה לנהל את הרצועה באמצעות פלסטינים עליהם סומך הארגון.

משרד החוץ בקהיר הודיע שבתוך יומיים תיערכנה בעיר פגישות בין משלחות ישראליות לחמאס, כחלק ממה שתואר כ"מאמצים להפסיק את המלחמה ולעצור את הסבל של העם הפלסטיני", ולבנות על המומנטום שנוצר בעקבות הצעת סיום המלחמה שהציג נשיא ארצות הברית. במקביל אישר גורם במודיעין המצרי פריסת אמצעי אבטחה נרחבים סביב מסלולי התנועה ומקומות המפגש - כולל שמירה הדוקה והפעלת מערכות שיבוש - צעד שנועד להגן על המשלחת ולהבטיח קיום השיחות בקהיר לאחר ניסיון ההתנקשות בדוחא.

בתוך המארג הבינלאומי סביב המגעים נרשמה תזוזה אמריקאית: גורם בבית הלבן דיווח כי ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף יצאו למצרים כדי לדון מנקודת מבט ארה"ב בנושא שחרור החטופים. לפי גורם ישראלי שכיהן בעבר במו"מ על שחרורים, סטיב ויטקוף הצהיר כי לארצות הברית יש "תוכנית לפרוס מחדש את הכוחות הישראליים כדי 'לאפשר לחמאס לאתר, לאסוף ולהחזיר את החטופים'".

על רקע כל אלה מדגישים במשלחת החמאס שהביקור בקהיר הוא מבחן פוליטי ומדיני: לצד ניסיונות לקדם הסכמות לשחרור החטופים ולהפסקת אש, המטרה הפלסטינית-פנימית היא חידוד מסגרת מדינית שתעמוד בקנה אחד עם תמיכה ערבית רחבה.

המשלחת צפויה להתחיל את פגישותיה כבר הערב בקהיר, תחת אבטחה מקסימלית ובפיקוח מצרי הדוק.