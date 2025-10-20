נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הלילה (בין ראשון לשני) לתקרית הירי הקשה ברפיח שהובילה לנפילת שני לוחמי צה"ל והבהיר כי הפסקת האש עדיין בתוקף.

הנשיא טראפ הסביר כי ייתכן והנהגת חמאס לא הייתה מעורבת בתקרית: "הם ירו קצת, ואנחנו חושבים שאולי ההנהגה לא מעורבת בזה. אתם יודעים, אולי מדובר בכמה מורדים סוררים מבפנים".

עם זאת, הנשיא הדגיש והעביר מסר לחמאס: "אבל כך או כך, זה יטופל כמו שצריך. זה יטופל בתקיפות, אבל כמו שצריך".

לדבריו: "אנחנו רוצים לוודא שהמצב יהיה מאוד שקט מול חמאס, וכפי שאתם יודעים, הם היו די פרועים".

כזכור, אמש הותר לפרסום כי בתקרית הירי ברפיח נפלו רס״ן יניב קולא הי"ד, בן 26, ממודיעין-מכבים-רעות, מפקד פלוגה בגדוד 932, חטיבת הנח״ל, נפל בקרב בדרום רצועת עזה וסמ״ר איתי יעבץ הי"ד, בן 21, מודיעין-מכבים-רעות, לוחם בתכנית ארז בגדוד 932, חטיבת הנח״ל, נפל בקרב בדרום רצועת עזה.

דובר צה"ל הוסיף כי באותו אירוע נפצע באורח קשה לוחם מילואים בכוח צמ״ה, אוגדת עזה.

מתחקיר ראשוני עלה כי הלוחמים עסקו בפעילות לטיהור תוואי תת־קרקעי סמוך לציר הסיוע ההומניטרי, בתוך שטח הקו הצהוב. במהלך הפעולה יצאו מחבלים מתוך אחת המנהרות וירו לעבר הכוח. שניים מהם חוסלו במקום, אך ארבעה לוחמים נפגעו מאש צלפים, אחד מהם במצב קשה.

בהודעה רשמית של הזרוע הצבאית של חמאס נאמר כי "אנו מאשרים את מחויבותנו המלאה ליישום כל מה שהוסכם, ובראש - הפסקת האש בכל רחבי רצועת עזה". עוד הוסיפו כי "איננו מודעים לאירועים או עימותים המתרחשים באזור רפיח, שכן אלה אזורים אדומים הנמצאים תחת שליטת הכיבוש".

לדבריהם, "הקשר עם הקבוצות הנותרות שלנו שם נותק מאז חידוש המלחמה בחודש מרץ האחרון, ואין לנו כל אינפורמציה אם הם נהרגו או שהם עדיין בחיים מאז תאריך זה. לכן אין לנו קשר לאירועים המתרחשים באזורים הללו, ואיננו יכולים לתקשר עם אף אחד מלוחמינו שם, אם מישהו מהם עדיין בחיים".