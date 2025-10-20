כיכר השבת
"הפסקת האש בתוקף"

הנשיא טראמפ: אולי הנהגת חמאס לא הייתה מעורבת בתקרית הירי ברפיח, בכל אופן זה יטופל בתקיפות

נשיא ארה"ב טראמפ התייחס לתקרית הירי שהובילה לנפילת שני לוחמי צה"ל ברפיח: "אנחנו חושבים שאולי ההנהגה לא מעורבת בזה" והדגיש: " אבל כך או כך, זה יטופל  בתקיפות, כמו שצריך" | הנשיא טראמפ הבהיר: "הפסקת האש עדיין בתוקף" (אקטאוליה)

7תגובות
הנשיא דונלד טראמפ בישראל (צילום: דוברות הכנסת)

נשיא ארצות הברית, , התייחס הלילה (בין ראשון לשני) לתקרית הירי הקשה ברפיח שהובילה לנפילת שני לוחמי צה"ל והבהיר כי הפסקת האש עדיין בתוקף.

הנשיא טראפ הסביר כי ייתכן והנהגת חמאס לא הייתה מעורבת בתקרית: "הם ירו קצת, ואנחנו חושבים שאולי ההנהגה לא מעורבת בזה. אתם יודעים, אולי מדובר בכמה מורדים סוררים מבפנים".

עם זאת, הנשיא הדגיש והעביר מסר לחמאס: "אבל כך או כך, זה יטופל כמו שצריך. זה יטופל בתקיפות, אבל כמו שצריך".

לדבריו: "אנחנו רוצים לוודא שהמצב יהיה מאוד שקט מול חמאס, וכפי שאתם יודעים, הם היו די פרועים".

כזכור, אמש הותר לפרסום כי בתקרית הירי ברפיח נפלו רס״ן יניב קולא הי"ד, בן 26, ממודיעין-מכבים-רעות, מפקד פלוגה בגדוד 932, חטיבת הנח״ל, נפל בקרב בדרום רצועת וסמ״ר איתי יעבץ הי"ד, בן 21, מודיעין-מכבים-רעות, לוחם בתכנית ארז בגדוד 932, חטיבת הנח״ל, נפל בקרב בדרום רצועת עזה.

דובר צה"ל הוסיף כי באותו אירוע נפצע באורח קשה לוחם מילואים בכוח צמ״ה, אוגדת עזה.

מתחקיר ראשוני עלה כי הלוחמים עסקו בפעילות לטיהור תוואי תת־קרקעי סמוך לציר הסיוע ההומניטרי, בתוך שטח הקו הצהוב. במהלך הפעולה יצאו מחבלים מתוך אחת המנהרות וירו לעבר הכוח. שניים מהם חוסלו במקום, אך ארבעה לוחמים נפגעו מאש צלפים, אחד מהם במצב קשה.

בהודעה רשמית של הזרוע הצבאית של חמאס נאמר כי "אנו מאשרים את מחויבותנו המלאה ליישום כל מה שהוסכם, ובראש - הפסקת האש בכל רחבי רצועת עזה". עוד הוסיפו כי "איננו מודעים לאירועים או עימותים המתרחשים באזור רפיח, שכן אלה אזורים אדומים הנמצאים תחת שליטת הכיבוש".

לדבריהם, "הקשר עם הקבוצות הנותרות שלנו שם נותק מאז חידוש המלחמה בחודש מרץ האחרון, ואין לנו כל אינפורמציה אם הם נהרגו או שהם עדיין בחיים מאז תאריך זה. לכן אין לנו קשר לאירועים המתרחשים באזורים הללו, ואיננו יכולים לתקשר עם אף אחד מלוחמינו שם, אם מישהו מהם עדיין בחיים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (67%)

לא (33%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
לא יעזור כלום, כל העזתים הם טרוריסטים, פיראי אדם חיות רעות, שונאי ישראל באופן הכי קיצוני, ניתן להם שקט ומיד הם ינצלו אותו לבניית מינהרות חדשות ומיפעלי נשק והברחות, כל מי שחושב אחרת לא למד כלום, מי שהשקיע את כל כספו במשך שנים על מנת לפגוע בנו, למרות שידעו שהמחיר יהיה כבד, אין מה לעשות אתם, מילבד יבוש
דוד
6
נראה לי שטראמפ שלח את חמאס ב 7 באוקטובר. היום בעולם משתלם להיות טרוריסט. עולם הפוך. "אין עוד מלבדו"
דוד
5
חליל אל חיה חבר של טראמפ יותר מביבי
דוד
4
מי שמגיב לנאצים האלה בתגובה מדודה, לא ראוי לקול שלי. ראיתי סרטון עכשיו של אחד מזוועות חמאס ב7.10, לרענן את הזיכרון קצת
בעל בית
3
פחחחחחח
גרשון
2
כל העזתים הם חמס כל החמס לא מעורב בטרור לפי טענתם של החמס
נחמן
1
טרמפ זה עשו ואמריקה זו אדום
יעקב

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר