האירוע הקשה אתמול (ראשון) בעזה, נשיא ארצות הברית התייחס לפני זמן קצר לאירוע וטען, כי הוא לא סבור שחמאס מעורב בתקרית ובמידה והוא יפר את ההסכם - הוא יושמד.

בדבריו אמר הנשיא: "אנחנו נוקטים המון פעולות כדי לשמר את הפסקת האש עם חמאס, הם (חמאס) צריכים להיות נחמדים - ואם לא נמחוק אותם".

"אני", הבהיר הנשיא: "לא אמרתי לישראל לחזור חזרה ללחימה בעזה, ולגבי האירוע אתמול אני לא מאמין שזו הוראה של הנהגת חמאס, אבל אם הם ימשיכו וינקטו באלימות גם נגד האוכלוסיה בעזה, נטפל בהם מהר מאוד".

"ישראל", הוסיף טראמפ: "תכנס למעוזי חמאס בחזרה - תוך שתי דקות, אם אני ארשה להם, אבל בינתיים לא עושים את זה, כי אנחנו נותנים לחמאס עוד קצת זמן, אם הם לא יתנהגו יפה, אנחנו נשמיד אותם".

טראמפ הוסיף ואמר: "אנחנו לא נצטרך לשלוח את החיילים האמריקנים שלנו לעזה, מכיוון שיש 59 מדינות שהסכימו פה אחד להכנס לעזה ולפתור את הבעיה בעצמן".

כפי שדווח מוקדם יותר היום, שבוע בלבד לאחר שהושג, השלום השברירי בעזה מתחיל להתפורר, והעיתון היוקרתי ה"וושינגטון פוסט" מציג עמדה ברורה: "הפסקת האש בעזה מתחילה להיסדק. חמאס אשם". במאמר מערכת חריף, העיתון מאשים את הארגון בפרובוקציות שמובילות להסלמה מחודשת, ומזהיר כי "אכזריות טרוריסטית מסכנת הצתה של מלחמת אזרחים פלסטינית".

קריסת השקט הגיעה לאחר שלוחמי חמאס הרגו שני חיילים ישראלים. בתגובה, ישראל עצרה את העברת הסיוע לעזה ופתחה בתקיפות אוויריות. ה"פוסט" מציין כי מבחינה פוליטית, הפסקת האש נתפסה כהישג עבור הנשיא דונלד טראמפ שיזם אותה, וכתוצאה מקובלת עבור ישראל, שהשיגה את שחרורם של כל בני הערובה החיים.

אך בעוד שראש הממשלה בנימין נתניהו נהנה מתמיכה גבוהה בקרב הציבור הישראלי בעקבות עסקת החטופים, נכתב במאמר כי יש לירושלים "מעט סיבה ליפול בפח" הפרובוקציות של חמאס. הבעיה המרכזית, כפי שמנתח אותה העיתון, היא ש"הלגיטימיות הפוליטית של חמאס עדיין נשענת על עימות אלים מול ישראל". על אף שחמאס "הושפל קשות" ולא צפוי להוות איום קיומי על ישראל למשך שנים, האכזריות המתמשכת שלו משמעותה ש"עתיד שמח עבור תושבי עזה הוא ככל הנראה מחוץ להישג יד בטווח הקרוב".