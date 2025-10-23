ראש הממשלה נתניהו הגיב היום (חמישי) לביקורת החריפה של ארה"ב על כוונת הסיפוח ואישור החוק אתמול בכנסת.

נתניהו פרסם לפני זמן קצר (חמישי) פוסט בשפה האנגלית בו הבהיר את הדברים הבאים:

"ההצבעה בכנסת על הסיפוח הייתה פרובוקציה פוליטית מכוונת מצד האופוזיציה במטרה לזרוע מחלוקת במהלך ביקורו של סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס בישראל", כתב נתניהו

ראש הממשלה הבהיר ש"שתי הצעות החוק מומנו על ידי חברי כנסת מהאופוזיציה".

ראש הממשלה ביקר בחריפות את יולי אדלשטיין וכינה אותו "חבר כנסת ממורמר": "מפלגת הליכוד והמפלגות הדתיות (חברות הקואליציה העיקריות) לא הצביעו בעד הצעות החוק הללו, למעט חבר ליכוד ממורמר אחד שפוטר לאחרונה מראשות ועדה בכנסת"

נתניהו הוסיף כי "ללא תמיכת הליכוד, הצעות החוק הללו לא צפויות להגיע לשום מקום".

מוקדם יותר היום גינה סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס בחריפות את המהלך בכנסת ואמר כי הוא נעלב מזה באופן אישי.

"אם זה היה תרגיל פוליטי, הוא היה טיפשי ביותר", אמר סגן הנשיא.

כשעה לאחר מכן הגיע ראיונו של טראמפ למגזין הטיים, בו הבהיר באופן חד משמעי: "אם ישראל תכריז על ריבונות, היא תאבד כל תמיכה מארה"ב".