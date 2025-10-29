בן כהן, ממייסדי חברת הגלידות "בן אנד ג'ריז", טוען כי תאגיד יוניליוור, הבעלים של החברה מאז שנת 2000, מנע ממנו להשיק טעם חדש שנועד להביע "הזדהות" עם הפלסטינים.

כהן הודיע כי יפיק את הגלידה בעצמו, במסגרת סדרת טעמים חדשה שהוא יוצר באופן עצמאי סביב נושאים חברתיים ופוליטיים שהחברה הרשמית מנועה מלגעת בהם.

הגלידה בטעם "פלסטין" לא תכיל חומרי טעם וריח של חומרי נפץ ודם, אלא בטעם אבטיח – פרי שהפך לדבריו לסמל תמיכה בפלסטינים בשל צבעיו התואמים לדגלם.

כהן פרסם סרטון באינסטגרם שבו נראה במטבח, כשהוא מדגיש כי מדובר ביוזמה פרטית שאינה קשורה ל"בן אנד ג'ריז". "אני עושה את מה שהם לא יכלו", אמר. "אני מכין גלידת אבטיח שקוראת לשלום קבוע בפלסטין ולתיקון הנזק שנגרם שם". לדבריו, יוניליוור מנעה מהחברה להשיק את המוצר במסגרת פעילותה הרשמית.

המהלך מחריף את המחלוקת המתמשכת בין יוניליוור לבין שני המייסדים, שטוענים כי התאגיד פגע ב"שליחות החברתית" של המותג. המתח בין הצדדים החל כבר בשנת 2021, כש"בן אנד ג'ריז" הודיעה שלא תמכור את מוצריה ביהודה ושומרון, צעד שעורר סערה פוליטית רחבה. בעקבות ההחלטה מכרה יוניליוור את הזיכיון בישראל ליזם מקומי, שאיפשר להמשיך לשווק את הגלידות גם ביהודה ושומרון.

כהן הודיע כי הגלידה החדשה תצא תחת המותג "Ben’s Best", שייסד בשנת 2016 לתמיכה בקמפיין של ברני סנדרס לנשיאות ארצות הברית, אז יצר את הטעם "Bernie’s Back". לדבריו, הוא מתכנן להשיק טעמים נוספים שיעסקו בנושאים שלדעתו יוניליוור סותמת עליהם את פיו של המותג המקורי.

באחרונה עזב גם שותפו המייסד, ג'רי גרינפילד, את החברה לאחר עשרות שנים. הוא הסביר את פרישתו בדאגה לעתידה הערכי של "בן אנד ג'ריז", שלדבריו איבדה את עצמאותה מול התאגיד. כהן הגיב אז ואמר כי "לג'רי יש לב גדול, והמאבק מול יוניליוור שבר אותו". הוא עצמו הבהיר כי ימשיך לפעול למען חזרת החברה לעצמאותה ולשמירה על הערכים שעליהם נוסדה לפני יותר מארבעה עשורים.

בהערת אגב חשוב לציין כי החרמת המוצר על ידי ישראלים רק תגרום נזק לישראלי שבסך הכל קנה את המותג - דווקא כדי לאפשר את ממכר הגלידה ביהודה ושומרון.