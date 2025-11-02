ברק אובמה התקשר בשבת אל מועמד השמאל הדמוקרטי לראשות עיריית ניו יורק, זוהראן מנדאני, ושיבח אותו על ניהול הקמפיין שלו, כך דיווח אמש (שבת) ה'ניו יורק טיימס'.

לפי שני גורמים שנכחו בשיחה או עודכנו מיד אחריה, השיחה נמשכה כ-30 דקות ונערכה באווירה אישית ועניינית. אובמה אמר לממדאני כי הוא רואה את עצמו מעורב בהצלחתו גם מעבר לבחירות שייערכו ביום שלישי הקרוב, והציע לשמש לו “כתובת להתייעצות” בעתיד.

הקהילה היהודית בניו יורק מתכוננת לבחירות שייערכו השבוע בהם צפוי להיבחר לראשות העיר, מעל לכל ספק סביר, המועמד האנטי-ישראלי זוהראן ממדאני.

לדברי אותם גורמים, השניים דיברו גם על הקמת מנגנון עירוני חדש ועל גיבוש צוות שיידע לממש את סדר היום החברתי של ממדאני, שמבוסס על דיור בר-השגה ונגישות לשירותים עירוניים. אובמה, שתיאר את הקמפיין של ממדאני כמרשים במיוחד, ציין בחיוך כי הוא עצמו עשה בעבר יותר טעויות מאלה שעשה ממדאני “תחת זרקור כזה חזק”.

“הקמפיין שלך היה מרשים במיוחד לצפייה,” אמר אובמה, לפי הדיווח. אף שאובמה נמנע בדרך כלל מהבעת תמיכה פומבית במועמדים לרשויות מקומיות מאז עזב את הבית הלבן, עצם השיחה נחשבת לאיתות תמיכה משמעותי, במיוחד על רקע הריחוק שבו נוקטת הנהגת המפלגה מהמועמד בן ה-34, המזוהה עם האגף הסוציאליסטי-דמוקרטי.

אובמה וממדאני סיכמו לשקול פגישה פנים אל פנים בוושינגטון, אך מועד טרם נקבע. ממדאני הודה לאובמה על השיחה וציין כי שאב השראה מנאום אובמה על הגזע שנישא בקמפיין הנשיאות הראשון שלו, בעת שכתב לאחרונה נאום משלו בנושא ה"איסלאמופוביה", סיסמת השמאל הקיצוני שנועדה להגן על איסלאם קיצוני ברחבי העולם.

דוברתו של אובמה סירבה להגיב, אך דוברת ממדאני, דורה פקץ', מסרה כי “זוהראן ממדאני הוקיר את דברי התמיכה של הנשיא לשעבר ואת שיחתם על הצורך להביא לעיר פוליטיקה חדשה”.

בתוך המפלגה הדמוקרטית היחס כלפיו עדיין מסויג. מנהיג הרוב בסנאט צ’אק שומר התחמק מלהודיע אם יתמוך בו. גם יו”ר הסיעה הדמוקרטית בבית הנבחרים, האקים ג’פריס, נתן את תמיכתו רק ברגע האחרון, סמוך לפתיחת ההצבעה המוקדמת. במקביל, הרפובליקנים כבר סימנו את ממדאני כדמות מפתח שתשמש אותם נגד הדמוקרטים. במסמך שהפיצה הזרוע הקמפיינית של המפלגה נכתב כי בכוונתם להפוך את שמו ל”מזוהה עם המפלגה הדמוקרטית כולה”.

מנדאני, חבר אסיפה ממחוז קווינס, חולל הפתעה בבחירות המקדימות ביוני כשהביס את מושל ניו יורק לשעבר אנדרו קואומו, שכעת מתמודד כמועמד עצמאי לצד הרפובליקני קרטיס סליווה. זמן קצר לאחר אותו ניצחון התקשר אליו אובמה לראשונה, שיחה שהייתה יוזמה אישית ולא מתוכננת. פטריק גספרד, יועצו של מנדאני ששימש בעבר כמנהל הפוליטי של קמפיין אובמה ב-2008, אמר כי “זו הייתה מחווה שהנשיא לשעבר לא היה חייב לעשות. עצם השיחה ההיא סימנה לממסד הפוליטי והעסקי, וגם לבוחרים, שמנדאני הוא מועמד רציני”.

כעת, זמן קצר לפני הבחירות, אובמה ממשיך ללוות את קמפייני המפלגה במדינות אחרות, אך עצם ההתקשרות השנייה לממדאני מעידה כי הוא רואה בו דמות מפתח בדור הצעיר של המפלגה.

מאז עזב את תפקידו, אובמה שומר מרחק ממעורבות ישירה בפוליטיקה המקומית. יוצאת דופן הייתה תמיכתו בקארן באס במירוץ לראשות עיריית לוס אנג'לס בשנת 2022, כשנכנסה למאבק צמוד מול איל ההון ריק קרוזו. הפעם, המרוץ של ממדאני מול קואומו וסליווה אינו צפוף באותה מידה, אך ממשיך לעורר עניין לאומי.

קואומו ניסה לנצל ציוץ ישן של מנדאני מלפני יותר מעשור, שבו כינה את אובמה “רשע”. ממדאני התנער מהדברים וכינה אותם “ציוץ טיפשי של סטודנט צעיר”, אך קואומו מנסה באמצעותם לפנות לקהל הבוחרים השחור הרואה באובמה דמות נערצת.

בראיון מוקדם יותר השנה אמר אובמה כי הוא רואה בעצמו כיום יותר “מאמן מאשר שחקן”. לדבריו, תפקידו הוא “להאיר ולתמוך בדור הבא של המנהיגים”, ומקורביו אמרו כי הוא רואה בממדאני דוגמה לאותו דור חדש שצומח באופן עצמאי.

הקמפיין של ממדאני מתהדר ב־90 אלף מתנדבים, ובאירוע שערך לאחרונה יחד עם הסנאטור ברני סנדרס והחברת הקונגרס אלכסנדריה אוקסיו־קורטז התמלא אצטדיון בן 13 אלף מושבים. גורמים ממעגלו של אובמה משווים את ההתלהבות סביבו לזו של קמפיין אובמה הראשון ב־2008.

זוהראן ממדאני, איש המפלגה הדמוקרטית סירב בעבר לגנות את המושג "אינתיפאדה גלובלית", האשים את ישראל ברצח עם ואמר שיעצור את נתניהו כשיגיע לניו יורק.

לאחרונה נראה ממדאני בחברת גורמים בחסידויות קיצוניות בניו יורק, שצפויים לתמוך בו בבחירות ביום שלישי הקרוב, לצד מאות אלפי יהודים רפורמים וליברלים שהבטיחו לתת לו את קולם.

למרות הסקרים המחמיאים, סקר אחד שפורסם אתמול (שבת) מעלה צמצום פערים בין ממדאני למועמד העצמאי קואומו.

לפי אותו סקר, ממדאני ניצב עם 40.6%, ומושל ניו יורק לשעבר אנדרו קואומו, דמוקרט רשום שמתמודד כמועמד עצמאי, צובר 34%, ימים ספורים לפני הבחירות ביום שלישי.

"הפער מצטמצם במהירות - אנחנו יכולים להרגיש את זה בשטח בכל מקום, מהברונקס ועד סטטן איילנד. בקצב הזה, אנחנו מנצחים את המירוץ. תמשיכו חזק", אמר קואומו.

עם זאת, גורמים ביהדות החרדית בניו יורק אומרים שממדאני מסתמן כראש העיר הבא של ניו יורק. "אנחנו צריכים נס", הם סיכמו בצער.