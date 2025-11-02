כפי שדיווחנו הבוקר, עשרה בני אדם נפצעו, תשעה מהם באורח קשה, בעקבות מתקפת דקירות שאירעה במוצאי שבת ברכבת שנסעה מדונקסטר שבצפון אנגליה ללונדון.

לאחר האירוע, נוסעים ששהו ברכבת ושוחחו עם כלי תקשורת מקומיים, תיארו מחזה של "כאוס מוחלט" ו"אלימות שלא תיאמן", כשהפאניקה אחזה בקרון והדם כיסה את המושבים.

האירוע התרחש סמוך לשעה 19:40 לפי שעון מקומי, כאשר המשטרה קיבלה דיווחים על תקיפה ברכבת בדרכה לתחנת קינגס קרוס בבירה. השוטרים עלו על הקרון בתחנת הנטינגדון, ליד קיימברידג', ועצרו שני חשודים.

אחד הנוסעים, שדבריו צוטטו בעיתון The Sun, תיאר את שהתרחש במילים: "זה היה כאוס במלוא מובן המילה. היה דם בכל מקום, מראה נורא של אלימות חסרת תקדים. הרגשנו כאילו אנחנו בתוך סרט – פשוט לא מציאותי".

נוסע אחר, אולִי פוסטר, סיפר ל-BBC כי בתחילה סבר שמדובר במתיחה של ליל כל הקדושים. "שמעתי אנשים צועקים מהקרון: 'תברחו! יש מישהו שדוקר את כולם!' רק אז הבנתי שזה אמיתי," אמר. לדבריו, הוא ראה נוסעים דוחפים זה את זה כדי להתרחק מהתוקף.

גם גֵייבן, נוסע נוסף שדיבר עם Sky News, סיפר ששמע מישהו צועק: "יש לו סכין! הוא דקר אותי!" לדבריו, הנוסעים ניסו לפרוץ לעבר קצה הקרון כדי לברוח. "זו הייתה סצנה שנראתה כאילו לא תיגמר לעולם," אמר. "האנשים רק ניסו למצוא מחסה או לעזור לפצועים, כשהדם זורם מכל עבר."

עדי ראייה שדיברו עם The Times סיפרו כי הבחינו בגבר אוחז סכין גדולה, בעוד חלק מהנוסעים ננעלים בשירותים בניסיון להסתתר.

אחת הנוסעות, רֶן צ'יימברס, אמרה ל-BBC כי ראתה "אדם פצוע קשה מאוד, מכוסה כולו בדם". לדבריה, "הוא נראה כאילו עומד להתמוטט. אנשים הורידו סווצ'רים וניסו לחבוש לו את הפצע."

המשטרה הגיעה למקום זמן קצר לאחר שהופעלה אזעקת החירום והקרון נעצר בתחנת הנטינגדון. גייבן סיפר כי השוטרים "עמדו מול החשוד כשבידו סכין גדולה וצרחו עליו 'לרצפה! לרצפה!'", עד שלבסוף השתלטו עליו באמצעות טייזר.

החקירה נמשכת, והרשויות בבריטניה הגדירו את המראות שראו הנוסעים כ"תמונת אימה של אלימות לא נתפסת".