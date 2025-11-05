יפן נאלצה לגייס את צבאה כדי להתמודד עם גל תקיפות דובים קטלני שגבה השנה את חייהם של תריסר בני אדם.

יותר ממאה תקיפות דובים דווחו מאז אפריל, בעיקר בצפון המדינה, מה שהפך את השנה הנוכחית לשיא עגום של מקרי מוות ופציעות – תופעה שמומחים מייחסים לשילוב של שינויי אקלים והתרוקנות אזורי הכפר.

המבצע הצבאי יצא לדרך בעיירה קזונו שבמחוז אקיטה, לאחר שהרשויות המקומיות הודו שאינן מצליחות להתמודד לבדן עם גל ההתקפות.

חמישה עשר חיילים הגיעו למקום במשאיות ובג’יפים צבאיים, מצוידים במפות ובאפודי מגן. הם אינם רשאים לירות בדובים, אך מסייעים להצבת מלכודות ולפינוי דובים שנתפסו לצורך הרג מבוקר בידי ציידים מורשים.

ראש העיר, שינג’י סאסאמוטו, אמר כי תושבי קזונו חיים בחרדה מתמדת: “אנשים מפסיקים לצאת מהבית, מבטלים אירועים ופשוט חוששים מהיער שמקיף את העיירה.” הוא הוסיף כי המצוקה יומיומית, והקהילה כבר מזמן הפסיקה לראות בבעלי החיים האלה רק חלק מנוף הטבע היפני.

במחוז אקיטה לבדו נרשמו השנה מעל שמונת אלפים תצפיות דובים – פי שישה מאשתקד. בעקבות הזינוק החריג פנה מושל המחוז לממשלת יפן בבקשה לסיוע צבאי, שאושר במהירות.

לאחר סיום הפעילות בקזונו, שבה מתגוררים כשלושים אלף איש וידועה במעיינות החמים ובמטעי התפוחים שלה, צפויים החיילים לעבור לערים אודאטה וקיטהאקיטה.

התקיפות האחרונות עוררו בהלה רחבה ברחבי המדינה. דובים נצפו נכנסים לסופרמרקט, תקפו תייר שעמד בתחנת אוטובוס סמוך לאתר מורשת עולמית של אונסק"ו ופצעו עובד באתר נופש במעיינות חמים.

כמה בתי ספר נאלצו לסגור זמנית אחרי שנראו דובים משוטטים בחצרותיהם. לפי מומחים, הסתיו – ובעיקר חודשי אוקטובר ונובמבר – הוא הזמן המסוכן ביותר, כאשר הדובים אוגרים מזון לקראת תרדמת החורף.

ביפן חיים שני מיני דובים: הדוב השחור היפני, שמשקלו עשוי להגיע ל-130 קילוגרם, והדוב החום של האי הוקאידו, שיכול לשקול עד 400 קילוגרם. על רקע העלייה במפגשים המסוכנים, הממשלה מתכננת לגייס ציידים חדשים כחלק ממהלך חירום שיפורסם בהמשך החודש.

סגן מזכיר הקבינט, קיי סאטו, אמר במסיבת עיתונאים כי הממשלה כבר הקלה על תקנות הנשק, במטרה לאפשר ירי בדובים גם בתחומי ערים. לדבריו, “החדירה של דובים לאזורים מיושבים הפכה לאיום ממשי על חיי אדם. איננו יכולים להרשות לעצמנו להמתין עוד לפני שננקוט צעדים נוקשים.”

זו אינה הפעם הראשונה שיפן מגייסת את צבאה לצורכי שליטה בחיות בר: לפני כעשור סייעו כוחות צבאיים באיתור אווירי של איילים, ובבריטניה נקטו בצעד דומה בשנת 2001, כשהצבא סייע בהשמדת עדרים שנדבקו במחלת הפה והטלפיים.