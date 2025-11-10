ישראל דורשת מלבנון: "תעברו בית בית" - כך הגיבו בכירים לדרישה

ישראל דורשת מהצבא הלבנוני חיפושים בבית–בית אחר נשק חיזבאללה בדרום המדינה, אך ההנהגה הצבאית בלבנון דוחה את הצעד מחשש להסלמה פנימית ולחבלה באסטרטגיה לנטרול הארגון, כך אמרו שלושה בכירים לבנוניים ושני בכירים ישראלים לסוכנות הידיעות 'רויטרס'.

הדרישה עלתה בשבועות האחרונים, והצבא הלבנוני מדגיש כי הסריקות הקיימות, הכוללות ערוצים טבעיים, יערות ועמקים, מספקות כבר את התוצאה הרצויה – איתור יותר מ‑50 מנהרות, מאות כלי נשק וכ‑50 טילים מונחים.

ישראל מצדה מטילה ספק ביעילות המהלך ללא חיפוש בתוך בתים פרטיים וטוענת שחיזבאללה ממהר להתחדש בנשקו גם בדרום וגם באזורים צפוניים יותר.

במסגרת "המנגנון", ועדה בראשות ארצות הברית המפקחת על הפסקת האש, מועבר מודיעין על מחסני נשק חשודים לצבא הלבנוני, ואם לא ננקטים צעדים, ישראל נוקטת בפעולות ישירות לעצירת העברות הנשק.

במהלך אוקטובר ביקשה ישראל להפעיל סריקות בבתים פרטיים, ומיד אחר כך התרבו פעולות הקרקע וההפצצות האוויריות בדרום לבנון, שהיו, לפי בכירים לבנוניים, אזהרה ברורה: אם הצבא לא יעשה יותר – ישראל עלולה להוביל קמפיין צבאי רחב.

אחד הבכירים אמר: "דורשים מאיתנו לבצע חיפושים בבתים, ולא נעשה זאת. אנחנו לא נלך לפי דרישותיהם".

חיזבאללה, שמחזיק בכוח משמעותי בקרב השיעים במערכת הממשלית השברירית בלבנון, טוען כי אינו משקם את נשקו בדרום ולא פגע בסריקות הצבא.

חיזבאללה מצדו פרסם לאחרונה הודעה פומבית המצהירה על "זכות לגיטימית" להגן על לבנון מול ישראל.

בצד הלבנוני, הצבא מודאג מהשפעת חיפושים בבית–בית על תושבי הדרום, שעשויים לראות בכך כניעה לישראל.

בכירים בלבנון חוששים שגם אם הצבא יבצע את הדרישה, "ישראל תמשיך לשנות את התנאים ותיצור סיכון מתמיד להחמרת המצב". עם זאת, הצבא מדווח על הקמת מחסומים ואמצעים שמונעים תנועת נשק חופשית בדרום.

ממשל ארצות הברית מציע ללבנון לפתוח ערוצים מדיניים מול ישראל, כדי להגיע להסדר קבע ולהסדיר את סכסוך הגבולות הארוך.

השגריר תומאס בארק אמר בכנס ביטחוני בבחריין: "הדרך צריכה להוביל לירושלים או תל אביב לשיחה". נשיא לבנון, ג'וזף אעון, הביע נכונות לשיחות, אך לא הצהיר על אפשרות קשר ישיר עם ראש הממשלה נתניהו, בעוד חיזבאללה סירב למשא ומתן.

נתניהו מצדו הבהיר ב‑2 בנובמבר: "מצופה מהממשלה הלבנונית למלא את התחייבותה, אך ברור לנו שנפעיל את זכותנו להגנה עצמית ונפעל בהתאם. לא נאפשר ללבנון להפוך לחזית מחודשת נגדנו".