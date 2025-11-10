שגריר נורבגיה בישראל, מר פר אגיל סלוואג (Per Egil Selvaag), זומן מוקדם יתר היום (שני) לשיחת נזיפה.

השיחה התקיימה בהנחיית שר החוץ, כאות מחאה חריפה בעקבות השתתפות רה״מ נורבגיה בארוע לציון, כביכול ליל הבדולח שאורגן ע״י גורמים אנטי ישראליים הקוראים בגלוי לחיסולה של מדינת ישראל, בהם המרכז הנורבגי למאבק בגזענות (Norway Centre Against Racism), הוועדה הנורבגית למען פלסטין (Norwegian Palestine Committee) וארגון Action Group for Palestine.

השתתפות ראש הממשלה הנורבגי דווקא באירוע זה למרות בקשות מפורשות של הנהגת הקהילה היהודית בנורבגיה שלא לעשות כן, בשל חשש מהפיכתו של האירוע לפלטפורמה לעידוד אנטישמיות מטרידה במיוחד בחוסר הרגישות והעיוות המוסרי שלה.

ראש המערך המדיני במשרד החוץ, יוסי עמרני, הבהיר לשגריר כי מדיניות ממשלת נורבגיה כלפי ישראל מתדלקת את האנטישמיות במדינה, גינה בחריפות את השתתפותו של ראש הממשלה בטקס אשר עיוות את זיכרון השואה והפך את יום השנה לליל הבדולח לכלי נשק נגד מדינת היהודים, אזרחיה והעם היהודי כולו.

משרד החוץ ציין כי ישראל מצפה ממדינות אירופה לגלות יושרה מוסרית, לדחות אנטישמיות על כל גווניה, להתנגד לעיוות ההיסטוריה, ולעמוד בתקיפות נגד ניסיונות להפליל או לשלול את הלגיטימיות של מדינת ישראל.