נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בחר הפעם להשיב ישירות למי שנחשבה בעבר לאחת מתומכותיו הנלהבות ביותר - והפכה לגורם האופוזיציוני המוביל במפלגה הרפובליקנית.

במהלך שיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר הנשיא כי חברת הקונגרס מרג’ורי טיילור גרין “איבדה את דרכה”, לאחר שהטיחה בו ביקורת חריגה על התמקדותו במדיניות חוץ במקום בנושאי פנים.

גרין, חברת בית הנבחרים מג’ורג’יה שנלוותה לטראמפ לאורך שנותיו הקודמות בפוליטיקה ותמכה בו כמעט ללא סייג, החלה בחודשים האחרונים לאתגר את הקו של הבית הלבן.

היא האשימה את טראמפ כי הוא “מבזבז זמן על פגישות עם מנהיגים זרים במקום לפתור את בעיות האזרחים בבית”, כשהתייחסה במיוחד למפגשו עם נשיא סוריה אחמד א־שרעא, אותו כינתה “טרוריסט לשעבר מאל־קאעדה”.

טראמפ, ששמע את דבריה, בחר להגיב באיפוק אך גם בבירור. “לא ברור לי מה קרה למרג’ורי,” אמר. “היא הייתה אשה נחמדה, אבל משהו השתנה. היא פשוט הלכה לאיבוד.”

לדבריו, עיסוקו בזירה הבינלאומית הוא הכרחי משום ש“על הנשיא לראות את העולם כולו, לא רק את החצר האחורית שלו. אם לא ננהג כך, המלחמות יגיעו אל החופים שלנו”. טראמפ ציין כי א־שרעא “עבר תקופה קשה”, אך הדגיש שארצות הברית נאלצת לשתף פעולה גם עם מי שבעבר היו אויבים, “כדי למנוע מלחמות גדולות יותר”.

המתיחות בין השניים גברה לאחר שגרין החלה למתוח ביקורת רחבה יותר על מדיניות הממשל. היא טענה שמדיניות המכסים החדשה יצרה “כאוס עסקי”, כי ההתמודדות עם האינפלציה “רחוקה מלהיות תחת שליטה”, וכי לרפובליקנים “אין תוכנית רצינית לטפל בעלויות הבריאות”.

גרין אף עוררה כעס בקרב תומכי טראמפ לאחר שכינתה את המלחמה בעזה “רצח עם”, ושיבחה את ננסי פלוסי על “קריירה מדהימה” – דבר שטראמפ הגיב עליו בעבר בתיאור פלוסי כ“רשעית”.

בראיון לתוכנית “The View” אמרה כי “מביך שהקונגרס הרפובליקני מושבת בזמן שהממשלה סגורה”, ביטוי נוסף למרחק הגובר בינה לבין הבית הלבן.

בחודש שעבר אמרה גרין בראיון ל־NBC כי “אני לא עבדת עיוורת של הנשיא, ואף אחד לא צריך להיות כזה”. טראמפ מצדו, גם אם לא חתר לעימות ישיר, סימן את הגבול בין ביקורת פנימית לגידה פוליטית: “אני לא נוטר לה טינה,” אמר אחד מיועציו, “אבל הנשיא מאמין שמי שאיבד את האמון בדרך – פשוט לא מבין את המשימה.”

גרין היא אחת מאויביה הגדולים של ישראל במפלגה הרפובליקנית. היא התנגדה למתקפה האמריקאית באיראן, ביקשה להוריד את גובה הסיוע השנתי לישראל וכאמור תקפה גם המלחמה בעזה. על החות'ים אמרה גרין שאין זה עניינה של ארה"ב והוסיפה: "אני לא מכירה אותם. אף פעם לא נתקלתי בחות'י."