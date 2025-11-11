פרקליטות המדינה הודיעה היום (שלישי) על כוונה להעמיד לדין את מוטי בבצ'יק, האיש החזק בחסידות גור כמו גם את אבי דנציגר, מנכ"ל חברת התרופות רוש ישראל, ומנחם גשייד.

לפי הודעת הפרקליטות, מחקירת המשטרה עולה לכאורה, כי בין השנים 2015 ל-2018 פעלו משרדי האוצר והבריאות לקדם מודל תמחור חדש לתרופות הנמכרות בישראל, וזאת במטרה להוריד את מחירי התרופות.

שינוי מודל התמחור עלול היה להוביל לפגיעה ברווחי חברות התרופות בישראל, ובהן ברווחי רוש. גשייד שימש כלוביסט של חברת רוש. על פי החשד, במשך כשנה וחצי שילם דנציגר לגשייד שכר של עשרות אלפי שקלים בחודש, בין היתר, על מנת שיפעיל את קשריו במשרד הבריאות, ויניע את חברו בבצ'יק (אותו הכיר היטב מעבודתם בלשכת ליצמן) להפלות לטובה את רוש ולקדם את ענייניה בעניין מודל התמחור.

בין גשייד לבבצ'יק התקיים ערוץ ישיר ונסתר, במקביל לערוצים הגלויים שהתקיימו בין חברות רוש ופארמה ישראל (ארגון המאגד את חברות התקופות הרב-לאומיות הפועלות בישראל, שדנציגר משמש כיו"ר שלו) לבין בבצ'יק ועובדים אחרים של משרדי הבריאות והאוצר.

מהחקירה עולה, כי בבצ'יק פעל לכאורה בניגוד עניינים, תוך סטייה מן השורה, בכך שבמסגרת הערוץ הישיר בין השניים, פעל לטובתו של גשייד וקידם את ענייניה של חברת רוש מול עובדי משרדי הבריאות והאוצר, מבלי לחשוף את הקשר שקיים עם גשייד. בין היתר, הוא חשוד שהעביר לגשיייד מידע ומסמכים פנימיים של משרד הבריאות.

לאחר שבמאי 2018 עבר מודל התמחור החדש, שלא תאם את האינטרסים של חברת רוש ופארמה ישראל, פוטר גשייד מחברת רוש בשל כשלונו.

יצוין כי לפי דיווח ב-'i24', לא מעט גורמים במערכת התביעה האמינו שלא מדובר בתיק המתאים להעמדה לדין, בין היתר בגלל התיישנות והעובדה שהתיק נוהל מאז 2018.

כאמור, פרקליט המדינה עמית אייסמן קיבל החלטה בניגוד לעמדת רבים, והחליט על הגשת כתב אישום כנגד השלושה, בכפוף לשימוע.