רוצו לרכוש כרטיס: הגרלת ה'מגה-מיליון' הקרובה תעבור את מיליארד הדולר

הגרלת Mega Millions ביום שישי מתקרבת לפרס של 965 מיליון דולר, אחרי שאף כרטיס לא זכה בלילה שלישי | מדובר בהגרלה ה-40 ברצף מאז הזכייה האחרונה ביוני, עם סיכוי לזכות של אחד ל-290 מיליון (בעולם)

(צילום: שאטרסטוק)

הגרלת ה-Mega Millions קרובה לשבור את רף מיליארד הדולר, לאחר שאף כרטיס לא זכה בלילה של יום שלישי.

ההגרלה הבאה, שתתקיים ביום שישי, 14 בנובמבר, מציעה פרס מוערך של 965 מיליון דולר. המספרים שנבחרו בהגרלה האחרונה היו 10, 13, 40, 42, 46 ו-Mega Ball זהב 1, אך אף אחד לא הצליח להתאים את כל ששת המספרים. הפרס האחרון זכה בתאריך 27 ביוני, וכעת מדובר בהגרלה ה-40 ברצף מאז אותו אירוע, שבר שיא במשחק.

לזוכים יש אפשרות לבחור בין קבלת סכום מזומן מיידי של 445.3 מיליון דולר לבין תשלום מיידי ובחירה ב-29 תשלומים שנתיים. למרות שלא היה זוכה בפרס הגדול, בהגרלה האחרונה זכו 809,030 כרטיסים בפרסים שונים, בסכום כולל של יותר מ-27.9 מיליון דולר בכל רחבי . הסיכוי לזכות בפרס הראשי עומד על אחד ל-290,472,336.

המשחק זמין ב-45 מדינות בארצות הברית, בוושינגטון די.סי ובאיי הבתולה האמריקניים, והכרטיס עולה חמישה דולרים. שיא הפרס הגדול ביותר במשחק ה-Mega Millions נשבר באוגוסט 2023, עם זכייה של 1.6 מיליארד דולר.

אגב, גם אדם שאינו תושב ארצות הברית ואינו בעל אזרחות אמריקאית יכול להשתתף בהגרלת Mega Millions, אך יש כמה תנאים חשובים: הוא חייב לרכוש את הכרטיס פיזית בארצות הברית, שכן החוק האמריקאי מונע רכישת כרטיסי לוטו דרך האינטרנט מחוץ למדינה.

אם זוכה, הוא יהיה חייב לעמוד בכל החובות החוקיות: מסים פדרליים אמריקאיים (שבמקרה של זוכה זר יכולים להגיע עד 30%) ולעיתים גם מסים במדינה שבה נרכש הכרטיס. בנוסף, הזכייה יכולה להתבצע ללא אפשרות להישאר אנונימי במדינות מסוימות, ויש צורך להציג תעודה מזהה חוקית בעת קבלת הפרס.

