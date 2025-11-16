כיכר השבת
לבריטים נמאס - השמאל רועד מהימין: הממלכה בשורת צעדים דרמטיים נגד ההגירה

בריטניה הודיעה היום על רפורמה מקיפה ושורת צעדים נגד ההגירה הבלתי חוקית וההגירה בכלל | הפסקת קצבאות, קושי בהשגת אזרחות בריטית ומגוון צעדים שנועדו להפסיק את הזרם הבלתי פוסק של מבקשי מקלט לממלכה, בעיקר של מוסלמים מהמזרח התיכון (חדשות, בעולם)

מהגרים לאחר מסע מפרך בבריטניה (שאטרסטוק)

בריטניה מתכננת להחיל רפורמה משמעותית במדיניות ההגירה והמקלט שלה, השינוי הנרחב ביותר מזה שנים, שמטרתו להגביל את ההגעה של מהגרים בלתי חוקיים ולשנות את המסלול להתיישבות קבע במדינה.

שרת הפנים שבאנה מחמוד הודיעה כי המדיניות החדשה, שתוצג ביום שני על ידי ממשלת הלייבור, מבוססת על מודל ההגירה הקשוח של דנמרק ומדינות אירופאיות אחרות, ומטרתה להפוך את בריטניה לפחות אטרקטיבית עבור מי שמגיעים באופן בלתי חוקי.

במסגרת השינויים, כל מי שיגיע לבריטניה באופן בלתי חוקי יצטרך להמתין עשרים שנה לפני שיוכל להגיש בקשה להתיישבות קבע – הארכה משמעותית לעומת חמש השנים הקיימות כיום.

בנוסף, מעמד הפליט יהיה זמני, כאשר המועמדים ייבחנו כל שלושים חודשים, והמדינה תקבע שחוזרים ממדינות הנחשבות לבטוחות יחויבו לשוב לארצותיהם.

אלה שמגיעים באופן חוקי יעמדו בפני מסלול של עשר שנים להתיישבות קבע, כפול מההמתנה הנוכחית.

הרפורמה כוללת גם קיצוץ בקצבאות המחיה שמקבלים פליטים והפסקת ההגנה הקבועה, מה שיגביר את חוסר הוודאות עבור מבקשי מקלט.

שרת הפנים הבהירה כי בריטניה תמשיך להעניק מקלט לאנשים הנמלטים מסכנה, אך תנקוט במדיניות מחמירה כלפי ההגירה הבלתי חוקית.

הרפורמה מגיעה על רקע עלייה במספר הבקשות למקלט – בארבע השנים האחרונות הגישו 400,000 איש בקשה לבריטניה, ומעל 100,000 מהם מקבלים דיור ותמיכה ציבורית (!)

שינויי המדיניות נועדו להתמודד עם הלחץ הציבורי על קהילות מקומיות והתגובה הגוברת של קבוצות ימין ומפלגת הרפורמה של נייג'ל פראג'.

השרה מחמוד ציינה כי בריטניה תיישם סטנדרטים דומים לדנמרק, שבה מעמד פליט הוא זמני והתמיכה מוגבלת, ועמידה במדיניות זו הובילה בעבר להפחתת בקשות המקלט ולהרחבת הגירוש של מבקשים שהדבר חל עליהם.

הרפורמה צפויה לעורר ויכוח פנימי במפלגת הלייבור, כאשר השמאל הפרוגרסיבי תומך במדיניות חומלת יותר, בעוד שהמפלגה נדרשת להתמודד עם העלייה במפלגת הרפורמה בראשות נייג'ל פארג', שמסמנת את הקיצוץ בהגירה כאחת ממטרותיה המרכזיות.

הרפורמה תעמיד את בריטניה במסלול ההגירה הארוך ביותר באירופה, בעוד שדנמרק מציעה מסלול בן שמונה שנים בלבד להתיישבות קבע.

