נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר אמש (ראשון) כי ארצות הברית עשויה לפתוח ערוץ שיחה עם נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו, במקביל לפריסת כוחות חסרת תקדים בים הקריבי.

דבריו נשמעו על רקע לחץ אמריקאי גובר והגעת נושאת המטוסים ג'רלד פורד לעמדת תקיפה בסמוך לחופי וונצואלה, כחלק ממבצע שמטרתו לפגוע בכלי שיט שמעורבים בהברחת סמים.

את הדברים אמר טראמפ בפני עיתונאים בווסט פאלם ביץ, דקות לפני עלייתו למטוס חזרה לוושינגטון. הוא ציין כי בוונצואלה יש רצון בשיחה, אך נמנע מלפרט אם קיים מועד או מסלול מעשי למהלך.

עבור וושינגטון מדובר בתפנית זהירה לאחר חודשים של האשמות מצד הממשל כלפי מדורו, ובראשן העובדה שהוא קשור לארגוני סמים שפועלים נגד ארצות הברית, טענות שמדורו דוחה שוב ושוב.

מאחורי הקלעים מתקיימים דיונים אינטנסיביים בהרכב מצומצם בבית הלבן. גורמים בממשל סיפרו כי בשבוע האחרון נערכו שלוש פגישות שבהן נבחנה האפשרות למהלך צבאי ישיר נגד ונצואלה, לרבות תקיפות בתוך שטחה. טראמפ עצמו אמר בסוף השבוע כי כבר גיבש פחות או יותר את עמדתו בנושא, מה שהגביר את ההערכות כי החלטה עשויה להתגבש בקרוב.

במקביל, מזכיר המדינה מרקו רוביו מסר כי ארצות הברית מתכוונת להגדיר את ארגון קרטל דלוס סולס כארגון טרור זר, צעד שמקים עבירה פלילית על סיוע כלשהו לגוף זה. בוושינגטון טוענים שהארגון פועל יחד עם כנופיית טרן דה אראגואה שכבר מוגדרת כארגון טרור, ושני הגופים מעורבים בהעברת סמים לשטח ארצות הברית. בממשל מוסיפים כי מדורו עומד בראש קרטל דלוס סולס.

כשנשאל טראמפ האם ההגדרה החדשה מאפשרת לתקוף נכסים ומתקנים שבשליטת מדורו, השיב כי הצעד יוצר אפשרויות כאלה אבל הדגיש שאין החלטה לבצע זאת.

הפנטגון הודיע כי נושאת המטוסים ג'רלד פורד נכנסה לים הקריבי עם חמשת אלפים אנשי צוות ושורת מטוסים, כחלק מכוח שכבר כולל שמונה ספינות מלחמה, צוללת גרעינית ומטוסי F35.

מדינות ידידותיות לארצות הברית הביעו חשש שהממשל האמריקאי חוצה קווים משפטיים ומוציא להורג ללא משפט בתקיפותיה של ארה"ב על סירות הסמים. מנגד, הבית הלבן מדגיש כי מדובר במלחמה בסוחרי סמים ושבתי משפט אינם חלק מהתנהלות צבאית במסגרת עימות מזוין. בוונצואלה מצהירים שהם נערכים לכל תרחיש של תקיפה אמריקאית.

על רקע הוויכוח הציבורי הודיע הפנטגון הלילה על תקיפה נוספת נגד כלי שיט בים השקט המזרחי. לפי ההודעה, שלושה אנשים שהוגדרו נרקוטרוריסטים נהרגו. זהו האירוע העשרים ואחד שבו תוקפים כוחות אמריקאיים סירות המעורבות בהברחת סמים מאז תחילת ספטמבר, והמספר הכולל של ההרוגים חצה כבר שמונים.

הממשל מדגיש כי בידיו חוות דעת משפטית שלפיה הצבא מוסמך לפעול כך וחייליו נהנים מחסינות משפטית בעת ביצוע המשימות.