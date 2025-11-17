נשיא המדינה בפגישתו עם ראש עיריית ניו יורק היוצא אריק אדמס ( צילום: עמוס בן גרשום / לע״מ )

נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום (שני) עם ראש עיריית ניו יורק היוצא, אריק אדמס, המבקר בישראל, לאחר בחירתו של ראש עיריית ניו יורק הנבחר זוהראן ממדאני.

נשיא המדינה בפגישתו עם ראש עיריית ניו יורק היוצא אריק אדמס ( צלם: גרגורי באדו | מקליט: גדעון ארנולד )

נשיא המדינה הודה לראש העיר על ידידותו רבת-השנים עם ישראל ועם הקהילה היהודית ואמר: "אתה חבר יקר וקרוב של מדינת ישראל ושל העם היהודי. לעולם לא נשכח את דבריך המרגשים, ואת הסולידריות שגילית בשבעה באוקטובר ולאחר מכן. לעולם לא אשכח, באופן אישי, את ביקורך ההיסטורי בימים הראשונים של המלחמה ביקור שנועד לתמוך בנו, ולהפגין כוח וביטחון. תרומתך לקשרים בין מדינת ישראל לבין העיר ניו יורק היא עצומה". עוד הוסיף הנשיא: "עשית נפלאות בעיר ניו יורק, ותמיד הערכתי את האופן המכובד שבו הנהגת אותה. לעולם לא אשכח את ביקורי איתך בעיר - זה היה רגע מרגש מאוד. והעובדה שאתה כאן עכשיו משמעותית מאוד עבורנו. כידוע לך, אנו מודאגים מהמצב לאחר הבחירות לראשות העיר בניו יורק. לכן אני מודה לך על ידידותך ועל הסולידריות שהפגנת לאורך השנים, ומאחל לך הצלחה רבה בכל מעשייך".

נשיא המדינה בפגישתו עם ראש עיריית ניו יורק היוצא אריק אדמס ( צילום: עמוס בן גרשום / לע״מ )

ראש העיר היוצא השיב: "כמו רבים מהעמיתים שלי כאן, אנחנו רוצים להעביר מסר ברור: 49% מתושבי ניו יורק הבהירו שהם אינם מקבלים את הפילוסופיה האנטי-ישראלית. אנחנו עדיין רואים בישראל בעלת ברית וידידה. אני מגיע היום, כשאני עוזב את תפקידי, כדי להבהיר שלא אעזוב את המחויבות שלי לישראל ולעם היהודי ברחבי העולם. תרומתכם דרך חדשנות ודרך טכנולוגיה משפיעה על איכות החיים בכל רחבי העולם.

"אנחנו לא מתכחשים לכך שיש עלייה באנטישמיות ברחבי העולם, וגם חלק מהדברים שנשמעים מניו יורק הם דברים שלא נכחיש. ואני חושב שעכשיו אנחנו זקוקים לבהירות, בהירות במסר ואני אדגיש את המסר הזה במאבק בשנאה בכל מקום שבו היא תופיע".

נשיא המדינה בפגישתו עם ראש עיריית ניו יורק היוצא אריק אדמס ( צילום: עמוס בן גרשום / לע״מ )

הנשיא הדגיש ואמר: ״זהו מסר חשוב - אחרי כל השנאה, השקרים, והדיבה שמגיעים מכל שכבות החברה ברחבי העולם, בארה"ב ובניו יורק - זה מטריד אותי מאוד, כי זהו שחזור של אותה שנאה עתיקה - השנאה הוותיקה ביותר בהיסטוריה האנושית - נגד יהודים. לפני חמישים שנה בדיוק, אבי עמד בעצרת הכללית של האו״ם וקרע את ההחלטה שהשוותה בין ציונות לגזענות החלטה שבוטלה מאוחר יותר. חשבתי שהעולם השתנה - לא, המצב מחמיר. לכן אנו מעריכים מאוד את הבהירות המוסרית החדה שלך. תודה״.