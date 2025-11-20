הלבנונים מתגמשים? ראש ממשלת לבנון מפתיע: "מוכנים למשא ומתן"

ברקע התגברות התקיפות נגד חיזבאללה והחשש בישראל ממערכה קרובה בלבנון, ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם אמר היום (חמישי) כי ארצו מוכנה למשא ומתן עם ישראל ותבקש את עזרת ארצות הברית בקידומו, על רקע החשש מחידוש העימות לאור מאמצי השיקום של חיזבאללה וחוסר היכולת של הרשויות לפרק אותו מנשקו.

בריאיון לסוכנות הידיעות בלומברג, חזר נאווף על הצעת הנשיא ג'וזף עאון לדון עם ישראל במחלוקות הגבול ובנסיגה מהשטחים שבהם היא אוחזת בדרום המדינה.

ראש הממשלה אמר שהוא מאמין שפתרון דיפלומטי הוא בר-השגה, בדומה להסכם הגבול הימי שגובש ב-2022 בתיווך ארצות הברית. "זו חידה בשבילי. הם (ישראל) מבקשים משא ומתן, וכשאנחנו מראים נכונות הם לא מסכימים למפגש", אמר . "זה משהו שאעלה בפני האמריקנים".

סלאם אמר כי התוכניות לפירוז הדרום מתקדמות לפי התכנון, וצבא לבנון מרחיב את נוכחותו שם, במיוחד באזורים סמוכים לגבול עם ישראל. לדבריו, השלב הראשון בתכנית פירוק הנשק של חיזבאללה - המסרב לכך - אמור להסתיים עד סוף החודש. כזכור ארגון הטרור השיעי הסכים לסגת רק מדרום לבנון, בעוד שהוא מסרב להניח את נשקו בביירות ובאזורים אחרים במדינה.

לפי סלאם, ישראל היא זו שאינה עומדת בתנאי הסכם הפסקת האש. צה"ל נותר בחמישה מוצבים הפזורים לאורך הגבול הדרומי של לבנון, שלדברי סלאם אינם מציעים ערך אסטרטגי, בהתחשב בכך שמל"טים ולוויינים מודרניים מצוידים בטכנולוגיית מעקב טובה הרבה יותר.

"לעמדות האלה אין ערך צבאי או ביטחוני. זה כלי ללחוץ על הלבנונים", אמר. אף שממשלת לבנון אומרת שאין לה הוכחות לניסיונות של חיזבאללה להתחמש מחדש, סלאם אמר כי הצבא צריך "להישאר עירני ולהעמיק את שליטתו על נתיבי ההברחה", במיוחד בגבול עם סוריה.

"למה אנחנו לא יכולים להתקדם מהר יותר? דבר ראשון: אנחנו צריכים לגייס יותר אנשים לצבא ואנחנו צריכים לצייד את הצבא טוב יותר ואנחנו צריכים להיות מסוגלים להעלות את משכורות הצבא", אמר סלאם.

סלאם אמר שהוא עובד עם צרפת וערב הסעודית כדי להרכיב ועידת תורמים שתתמוך בשיקום ובהתאוששות של המדינה, והממשלה גם מתקדמת בקידום טיוטת חוק כדי לסגור פער מוערך של כ־80 מיליארד דולר במגזר הפיננסי, שלדבריו יעזור לשחרר כספים חיוניים מהקרן המטבע הבינלאומית.