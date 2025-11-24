תשכחו מגשם: הכוכב המסתורי שמוריד גשם של רסיסי זכוכית

כוכב הלכת 'צדק חם' ( צילום: By ESA/Hubble, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27358993 )

אנו עדיין ממתינים לגשם הברוך שמשתהה, והשמש הקיצית מסרבת ללכת. אנשים כבר החליפו את בגדי הקיץ לבגדי חורף, אך הטמפרטורות עדיין חמות מהרגיל. לפני שנתלונן על החום המקומי, כדאי שנפנה מבט לחלל העמוק, שם נמצא עולם רחוק שבו מזג האוויר הוא גזר דין מוות, עם גשם שאיש מאיתנו לא היה רוצה לפגוש: גשם של רסיסי זכוכית מעופפים הצידה.

במרחק של 64 מיליון שנות אור מאיתנו, בקבוצת הכוכבים שועל (Vulpecula), נמצא כוכב הלכת החוץ-שמשי HD 189733 b. כוכב לכת זה, המכונה "צדק חם", התגלה לראשונה על ידי אסטרונומים צרפתים בשנת 2005. הוא עדיין נחשב ל"כוכב לכת שנחקר מעט" יחסית. לעיתים קרובות, HD 189733 b נראה כחול להפליא לעין האנושית. צבעו הכחול העז הטעה בתחילה אסטרונומים לחשוב שאולי הוא מכיל אוקיינוסים בדומה לכדור הארץ. עם זאת, כאשר טלסקופ החלל האבל בחן אותו מקרוב, התברר שהצבע הכחול הבהיר אינו תוצאה של השתקפות אוקיינוס טרופי. מזג האוויר על העולם הזה הוא קטלני. הצבע הכחול נובע למעשה מאטמוספירה לוהטת המגיעה ל-2,000 מעלות פרנהייט (1,093 מעלות צלזיוס), והיא משובצת בעננים גבוהים המכילים חלקיקי סיליקט. חלקיקי הסיליקט הללו, שהם למעשה שברי זכוכית מיקרוסקופיים, מתעבים לטיפות זכוכית מותכות כאשר תנאי הטמפרטורה והלחץ מתאימים.

הדמיה לגשם מזכוכית

הטמפרטורה בצד ה"יום" הפונה לכוכב שלו חמה בכ-500 מעלות פרנהייט יותר מצד הלילה. הפרש טמפרטורות עצום זה מניע רוחות במהירויות מטורפות. רוחות אלה מייללות במהירות של עד 5,400 מייל לשעה, מהירות השווה לפי שבעה ממהירות הקול.

ואם זה לא מספיק, הרוחות הופכות את הגשם לזוועה אמיתית: גשם הזכוכית יורד הצידה. הרוחות האופקיות חזקות כל כך שהן מכריעות לחלוטין את כוח הכבידה של כוכב הלכת, ומשגרות את חלקיקי הזכוכית המותכת במקביל לפני השטח. נאס"א תיארה את המצב: "זהו מוות על ידי אלף חתכים".

למעשה, HD 189733 b הוא המחשה קיצונית לאופן שבו מתנהלת פיזיקת האטמוספירה בתנאים בלתי אפשריים, ומזכיר לנו שכדור הארץ הוא הכי בבית בעולם, שהסופות החזקות ביותר על כדור הארץ (המגיעות למהירות של כ-200 מייל לשעה) נראות מגוחכות ועדינות ליד מפלצת החלל הכחולה הזו.