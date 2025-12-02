נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, מתמודד עם חסימת האפשרות לצאת מהמדינה תחת מעבר בטוח מובטח על ידי ארה"ב, זאת לאחר שורה של דרישות שהציג לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ במהלך שיחה קצרה שנערכה ביניהם ב-21 בנובמבר ונדחו על ידיו. כך עולה מדיווחים של ארבעה מקורות המעורים בפרטי השיחה ששוחחו עם 'רויטרס'.

על פי המקורות, השיחה, שנמשכה פחות מרבע שעה, נערכה על רקע הסלמה בלחץ האמריקני על ונצואלה - הן באופן פומבי והן במסרים הישירים.

לחץ זה כלל, בין היתר, תקיפות נגד סירות החשודות בהברחת סמים בים הקריבי, איומים להרחיב את הפעולות הצבאיות ליבשה וההכרזה על "קרטל השמשות" – קבוצה שבה לטענת הממשל האמריקני חבר גם מדורו – כארגון טרור זר.

לפי הדיווח, במהלך השיחה, הביע מדורו נכונות לעזוב את ונצואלה, אך דרש בתמורה חנינה משפטית מלאה עבורו ועבור משפחתו, הכוללת הסרה כוללת של כל הסנקציות האמריקניות וכן סיום תיק המפתח העומד נגדו בבית הדין הפלילי הבינלאומי.

בנוסף, הוא ביקש להסיר סנקציות מעל מאה פקידי ממשל ונצואלים, שרבים מהם עומדים בפני האשמות אמריקניות בגין הפרות זכויות אדם, סחר בסמים ושחיתות. כמחווה פוליטית, מדורו הציע כי סגנית הנשיא דלסי רודריגז תנהל ממשלת מעבר עד לקיום בחירות חדשות.

האנשים שנחשפו לשיחה אמרו כי נשיא ארה"ב דחה את מרבית הדרישות של מדורו, אך הציע לו שבוע אחד לעזוב את ונצואלה ליעד לבחירתו יחד עם בני משפחתו, בכפוף למעבר בטוח שארה"ב תבטיח.

לפי דיווחים קודמים, טראמפ הציע חנינה למדורו בעצמו אך לא פורט מעבר.

מועד המעבר הבטוח פג ביום שישי, ובעקבות זאת הכריז טראמפ ביום שבת בבוקר (שעון ארה"ב) על סגירת המרחב האווירי של ונצואלה. טראמפ אישר ביום ראשון כי שוחח עם מדורו, אך סירב למסור פרטים נוספים. הבית הלבן לא הרחיב בנושא.

ממשל מדורו, אשר תמיד הכחיש את כל ההאשמות הפליליות וטוען כי ארה"ב מנסה לבצע שינוי משטר כדי להשתלט על משאבי הנפט העצומים של המדינה, ביקש לקיים שיחה נוספת עם טראמפ. לעת עתה לא ברור אם מדורו יכול להציע מתווה חדש ליציאה מוסכמת, אך יתכן שטראמפ יעדיף להימנע מסכסוך מזוין נוסף.

ההתפתחויות הנוכחיות באות כאשר ממשל טראמפ אינו מכיר במדורו, המכהן מאז 2013, כנשיא הלגיטימי של ונצואלה, לאחר שבחירתו מחדש בשנה שעברה נדחתה בגלל זיופים משמעותיים בבחירות.

ארה"ב העלתה את הפרס על מידע שיוביל למעצרו של מדורו ל-50 מיליון דולר, ופרסים בגובה 25 מיליון דולר מוצעים עבור בכירים אחרים בממשל המואשמים בסחר בסמים.

טראמפ קיים שיחות עם יועציו הבכירים ביום שני כדי לדון בהמשך קמפיין הלחץ. מקור בוושינגטון לא פסל הסכם יציאה למדורו, אך הדגיש כי קיימים עדיין חילוקי דעות משמעותיים ופרטים הדורשים פתרון. מדורו, מצידו, נשבע ביום שני "נאמנות מוחלטת" לעם הוונצואלי.