'שחמט מתחת למים' - התחרות שמביאה את משחק המלכים לקצה חדש

רק ימים אחדים לפני פתיחת גמר טורניר "פריסטייל גרנד סלאם", הפך רב האמן האמריקני הנס נימן לשם המדובר ביותר בעולם השחמט - לאחר שניצח את חברו לנבחרת, פביאנו קארואנה, באליפות שחמט מתחת למים שנערכה בקייפטאון.﻿

התחרות נערכה בבריכת הגג של מלון סיילו בעיר, ושילבה בין חשיבה אסטרטגית למאמץ פיזי: כל שחקן נדרש לצלול לעומק של יותר ממטר ולבצע מהלך על לוח שחמט מגנטי המוצב בתחתית הבריכה, לפני שהוא עולה לשאוף אוויר - כשבמקביל, יריבו נדרש מיד לצלול ולהשיב. השיטה יוצרת משחק קצבי ודרמטי, שבו כל שנייה קובעת.﻿

כששחמט פוגש אתגר גופני﻿

פורמט דייבינג צ'ס (Diving Chess) נוצר בשנת 2012 על ידי היזם והאמן הבריטי אתאן אילפלד, מייסד אולימפיאדת ספורט מחשבתי (ספורט הכולל מאמץ מחשבתי). משם הפך הסגנון לשיגעון עולמי בקרב חובבי אסטרטגיה ואתגרי סיבולת - עם אליפויות שנתיות בלונדון ותחרויות לאומיות ברחבי אירופה.﻿

בטורניר בקייפטאון השתתפו ארבעה שחקנים בכירים. רב האמן האוזבקי ג'בוחר סינדרוב, אלוף גביע העולם החדש של פיד"ה, סיים במקום השלישי לאחר שניצח את ההודי ווידיט גוג'ראתי. לאחר זכייתו, נימן שיחק משחק ראווה מרתק מול אלוף העולם במקצה השחמט התת-ימי, מיכאל מזורקביץ' הפולני. אף שבמהלך השני ביצע טעות רצינית שעלתה לו בכלי, הצליח להתאושש ולנצח גם אותו.﻿

הכוכבים כבר מתכוננים לגמר הגדול﻿

גמר הפריסטייל גרנד סלאם יתקיים בין ה-8 ל-11 בדצמבר בשמורת הטבע היוקרתית גרוטבוס שבדרום אפריקה. שמונת המשתתפים יתחרו בפורמט "שחמט 960", גרסה אקראית ויצירתית של המשחק הקלאסי, המזמינה הפתעות ואילתורים. את הודו ייצגו בטורניר ווידיט גוג'ראתי וארג'ון אריגאיסי, שינסו לאתגר את הגדולים ביותר.﻿