'שמי דצמבר': סופר-ירח, מטר מטאורים וחגיגה אסטרונומית מרהיבה

הירח כפי שנצפה משמי ארה"ב ( צילום: צילום מסך מרשתות חברתיות )

דצמבר 2025 נפתח במופע שמימי יוצא דופן: סופר-ירח ה"קור" האיר את השמיים בליל ה-4 בדצמבר, כשהגיע לשיאו בשעה 18:14 (שעון החוף המזרחי של ארה"ב) - הירח המלא האחרון של 2025, וגם אחד הבולטים שבהם. הירח נראה גדול בכ-14% ובהיר בכ-30% מהירח המלא הממוצע, כיוון שהתקרב אל כדור הארץ למרחק של כ-357 אלף קילומטרים בלבד. זהו גם הירח המלא הגבוה ביותר בשמיים השנה, תופעה הקשורה לקרבת מועד ההיפוך החורפי שיחול ב-21 בדצמבר.

תמונות מרחבי העולם חשפו את היופי המרהיב של הירח הזוהר מאחורי רכסי הרים מושלגים וקווי רקיע עירוניים מוארים, כמו זה של לוס אנג'לס. למי שפספס - גם בערב שלמחרת עדיין ניתן היה לצפות בירח זוהר ומלא כמעט לחלוטין, כשעלה כחצי שעה אחרי השקיעה. מטר הג׳מינידים בשיאו במקביל לסופר-ירח, החל מטר המטאורים ג׳מינידים את הופעתו השנתית, אשר תימשך עד ה-20 בדצמבר ותגיע לשיאה בליל ה-13–14 בחודש. בשיא המטר ניתן יהיה לצפות בכמאה ועשרים מטאורים בשעה - מהמטרים הפעילים והמרשימים ביותר של השנה. לפי נאס"א, הג׳מינידים מתאפיינים במטאורים בהירים וצבעוניים במיוחד, שמקורם באסטרואיד 3200 פאתאון - מקור לא שגרתי בהשוואה למטרים שמקורם בשביטים. המופע ייראה בצורה מיטבית באזורים חשוכים וצפוניים, כשכוכבי המטאורים ייראו כמגיעים מקבוצת התאומים (ג׳מיני), סמוך לכוכב הבוהק קסטור ולזוהר של צדק. השנה תנאי הצפייה צפויים להיות נוחים: הירח יתרחק מהשמיים עד השעה 2 לפנות בוקר בליל השיא, ויאפשר שעות ארוכות של חושך ומבט צלול לכוכבים הנופלים.

מטר מטאורים מעל שמי המצפה הלאומי קיט פיק שבארה"ב ( צילום: NSF/NOIRLab via AP )

כוכבי הלכת בשלל צבעים

כמו כדי להוסיף נצנוץ נוסף לשמים החורפיים, כוכבי הלכת בולטים גם הם בימים אלו. צדק זוהר במיוחד ומגיע למגניטודה של ‎-2.6‎ (מגניטודה - גודל אסטרונומי המתאר את בהירות נראיתם של כוכבים), כשהוא מתקרב להתנגדות (opposition) שתתרחש בינואר וגורמת לו להאיר במלוא עוצמתו. שבתאי נראה היטב בשעות הערב המוקדמות באזור הדרומי של השמיים, ובליל ה-26 בדצמבר יעמוד בסמוך לירח.

מרקורי, כוכב החמה, זוכה גם הוא לרגע נדיר של הצגה - הוא נמצא כעת בתצפית הבוקר הטובה ביותר של השנה, כשב-7 בדצמבר הגיע לנקודת ההתרחקות המרבית שלו מהשמש: 21 מעלות. הוא עולה כשעה ו-50 דקות לפני הזריחה, וניתן לזהותו במגניטודה ‎-0.4‎ כנקודת אור חדה ונמוכה במזרח. האגודה המלכותית לאסטרונומיה של קנדה הגדירה זאת כ"הופעת הבוקר הטובה ביותר של 2025 לצופים בחצי הכדור הצפוני".

החודש יינעל במטר המטאורים האורסידים, שיגיע לשיאו בלילות 21–22 בדצמבר, עם קצב של כעשרה מטאורים לשעה בשמיים חשוכים – סיום מושלם לחודש שבו הלילות זוהרים לא פחות מהימים.

אפשר לראות את רוב המחזות האלו מכל מקום בארץ (ובעולם) שבו השמיים חשוכים יחסית, האופק פתוח ויש מזג אוויר נקי מעננים - אין צורך לטוס ליעד ספציפי, אבל כל יציאה מאזורי אור עירוני תשפר דרמטית את החוויה.