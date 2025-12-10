חקירה חריגה נפתחה בארצות הברית בעקבות חשד חמור לריגול נגד הקוסמונאוט הרוסי אולג ארטמייב.

החשד המרכזי הוא כי ארטמייב, שהיה בעיצומו של אימון בבסיס "תורן" בקליפורניה, צילם מסמכים פנימיים של חברת SpaceX וייצא את התמונות מחוץ למתקן הרגיש המשמש להרכבת רקטות פלקון. על פי מקורות עצמאיים, פעולה זו מהווה הפרה של חוק אמריקאי שמטרתו הגנה על טכנולוגיות רגישות וביטחון לאומי.

​ארטמייב, קוסמונאוט ותיק עם ניסיון מצטבר של 560 ימים בחלל ושמונה הליכות חלל, הודח באופן מיידי ממשימת Crew 12 לתחנת החלל הבינלאומית (ISS), 70 יום לפני מועד השיגור המתוכנן בפברואר. סוכנות החלל הרוסית, "רוסקוסמוס", אישרה בהודעה רשמית כי הוא "הועבר לתפקיד אחר", אך סירבה לספק פרטים נוספים על הרקע להדחה. הוא יוחלף בטיסה על ידי בן ארצו, אנדריי פדייב.

​החשדות מתחזקים על רקע שיוכו הפוליטי של ארטמייב, אשר מעבר להיותו אסטרונאוט, מכהן משנת 2019 כחבר פרלמנט בדומה המוניציפלית במוסקבה וחבר במפלגת "רוסיה המאוחדת", המזוהה עם הנשיא ולדימיר פוטין. גורמים המעורים בפרשה ציינו כי קשה להעלות על הדעת כי קוסמונאוט מנוסה כמו ארטמייב יבצע הפרה ביטחונית חמורה כזו בשגגה.

החלל נותר אחד מתחומי שיתוף הפעולה האחרונים שנותרו בין וושינגטון למוסקבה, כאשר חלליות הסויוז הרוסיות עדיין נחשבות לאחת הדרכים היחידות להעביר צוותים ל-ISS. רגישות זו היא ככל הנראה הסיבה שבגללה בחרה נאס"א שלא לפרסם את פרטי הפרשה הפעם.

​יש לציין כי מדובר בפעם השנייה שארטמייב מעורר סערה בינלאומית. ביולי 2022, חודש לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה, הוא הצטלם על סיפון ה-ISS עם דגלים של אזורים בדלניים אוקראינים – צילום שגונה אז על ידי ראשי נאס"א וסוכנות החלל האירופית.