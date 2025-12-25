כיכר השבת
מבול של שקרים

התמימות משתלמת: "אבו נח" הופיע עם מרצדס יוקרתית ואמר: "אלוקים דחה את המבול"

המבול נדחה, אבל המרצדס כבר כאן: בזמן שאלפי מאמינים תרמו לבניית תיבות הצלה, הנביא אבו נח נתפס כשהוא דוהר ברכב יוקרה בשווי 89,000 דולר שנקנה מכספי התרומות שלהם (חדשות בעולם)

אבו נח והתיבה החדשה (צילום: רשתות חברתיות )

בעוד אלפי מאמינים מבוהלים שילמו במיטב כספם כדי לתפוס מקום ב"תיבות הצלה" מעץ, נראה כי "הנביא" אבו נח מצא דרך נוחה הרבה יותר לשוט בנהרות הכסף שאסף. האיש שהכניס מדינה שלמה להיסטריה כשחזה מבול עולמי שיחריב את האנושות ב-25 בדצמבר 2025, הופיע לאחרונה לדיון משפטי בעינינו כשהוא רכוב על מרצדס-בנץ חדשה ומנקרת עיניים שעלותה מוערכת ב-89,000 דולר.

התרמית הגיעה לשיאה כאשר בתאריך היעד שקבע לנבואת הזעם, שחרר נח סרטון ובו טען בציניות כי "אלוקים דחה את סוף העולם" כדי לאפשר לו לבנות ספינות נוספות. בזמן שחסידיו השקיעו את מיטב כספם בתרומות לבניית 10 תיבות עץ פשוטות, התיבה האמיתית של אבו נח התגלתה כרכב גרמני יוקרתי.

אבו נח בקריאה נרגשת לתורמים (צילום: מסך)

בתיעוד שהופץ ברשת, נראה הנוכל כשהוא יוצא מרכב היוקרה כשהוא לבוש בבגדי שק מסורתיים, בניסיון נואש לשמור על חזות דתית צנועה בזמן שהוא מבזבז את כספי התרומות. בעוד שמבקריו מכנים את הפרשה "מניפולציה מסוכנת", נראה כי עבור אבו נח, ה"מבול" היחיד שהגיע הוא מבול של מזומנים שאפשר לו לחגוג עם צעצוע חדש ויקר, בעוד מאמיניו נותרים עם הבטחות ריקות וסירות עץ חסרות תועלת.

'מאבו נח' טרם נמסרה תגובה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר