כיכר השבת
מבצע היסטורי

טראמפ בנאומו: "הלילה קראקס הוחשכה, תקפנו מהיבשה, האוויר והים" 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נאם הערב לאחר לכידתו של נשיא וונצואלה ניקולס מדורו | הנשיא תיאר כי ארה"ב החשיכה את קראקס ומנעה מוונצואלה תגובת נגד ללכידתו של מדורו | טראמפ תיאר מתקפה משולשת מהאוויר, הים והיבשה, עד שהכוחות הגיעו למתחם המבוצר ולכדו את הטרוריסט | לאחר הגשת כתב האישום, מדורו ואשתו יועמדו לדין בניו יורק או במיאמי (חדשות, בעולם) 

נשיא ארצות הברית נאם הערב (מוצ"ש) בהמשך ללכידתו של ניקולס מדורו במבצע צבאי בקראקס.

בנאומו תיאר טראמפ את הפעילות הצבאית כ"הצלחה היסטורית" והודיע כי מדורו ורעייתו נמצאים כעת על ספינה בדרכם לארצות הברית, שם יועמדו לדין בגין הובלת קמפיין סמים קטלני נגד אזרחים אמריקאים.

הנשיא הבהיר כי בעקבות הדחת השלטון, ארצות הברית תנהל את ונצואלה עד אשר ניתן יהיה לבצע מעבר שלטוני בטוח ותקין. "אנחנו הולכים לנהל את המדינה עד שנוכל לבצע מעבר בטוח, תקין ושקול", אמר טראמפ, והדגיש כי המטרה היא להפוך את תושבי המדינה לעשירים ובטוחים יותר.

במהלך דבריו פירט טראמפ את מהלכי המבצע וציין כי הכוחות האמריקאים יצאו נגד מבצר צבאי מבוצר בלב הבירה. הוא סיפר כי במהלך הפעולה הוחשכה העיר קראקס וכל היכולות המבצעיות של צבא ונצואלה שותקו.

הנשיא שיבח את המהירות והדיוק של הכוחות, וציין כי אף איש צבא אמריקאי לא נהרג במהלך הפשיטה ולא הושמד כל ציוד.

בהתייחסו לעתיד הכלכלי של המדינה, טען טראמפ כי תעשיית הנפט המקומית קרסה וכי חברות אמריקאיות גדולות ייכנסו לוונצואלה כדי לתקן את התשתיות ולהשיא רווחים למדינה. כמו כן, הוא ציין כי למרות הצלחת הגל הראשון של המבצע, ארצות הברית מוכנה לבצע מתקפה שנייה וגדולה בהרבה אם הדבר יידרש בהמשך.

טראמפ הוסיף כי "מדורו ואשתו עומדים כעת בפני צדק אמריקאי", וציין כי כתבי האישום נגדם הוגשו במחוז הדרומי של ניו יורק. החלטה סופית האם המשפט ייערך בניו יורק או במיאמי צפויה להתקבל בזמן הקרוב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר