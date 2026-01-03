נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נאם הערב (מוצ"ש) בהמשך ללכידתו של ניקולס מדורו במבצע צבאי בקראקס.

בנאומו תיאר טראמפ את הפעילות הצבאית כ"הצלחה היסטורית" והודיע כי מדורו ורעייתו נמצאים כעת על ספינה בדרכם לארצות הברית, שם יועמדו לדין בגין הובלת קמפיין סמים קטלני נגד אזרחים אמריקאים.

הנשיא הבהיר כי בעקבות הדחת השלטון, ארצות הברית תנהל את ונצואלה עד אשר ניתן יהיה לבצע מעבר שלטוני בטוח ותקין. "אנחנו הולכים לנהל את המדינה עד שנוכל לבצע מעבר בטוח, תקין ושקול", אמר טראמפ, והדגיש כי המטרה היא להפוך את תושבי המדינה לעשירים ובטוחים יותר.

במהלך דבריו פירט טראמפ את מהלכי המבצע וציין כי הכוחות האמריקאים יצאו נגד מבצר צבאי מבוצר בלב הבירה. הוא סיפר כי במהלך הפעולה הוחשכה העיר קראקס וכל היכולות המבצעיות של צבא ונצואלה שותקו.

הנשיא שיבח את המהירות והדיוק של הכוחות, וציין כי אף איש צבא אמריקאי לא נהרג במהלך הפשיטה ולא הושמד כל ציוד.

בהתייחסו לעתיד הכלכלי של המדינה, טען טראמפ כי תעשיית הנפט המקומית קרסה וכי חברות אמריקאיות גדולות ייכנסו לוונצואלה כדי לתקן את התשתיות ולהשיא רווחים למדינה. כמו כן, הוא ציין כי למרות הצלחת הגל הראשון של המבצע, ארצות הברית מוכנה לבצע מתקפה שנייה וגדולה בהרבה אם הדבר יידרש בהמשך.

טראמפ הוסיף כי "מדורו ואשתו עומדים כעת בפני צדק אמריקאי", וציין כי כתבי האישום נגדם הוגשו במחוז הדרומי של ניו יורק. החלטה סופית האם המשפט ייערך בניו יורק או במיאמי צפויה להתקבל בזמן הקרוב.