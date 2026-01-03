בית המשפט הפדרלי בניו יורק חשף הערב (מוצ"ש) את את פרטי כתב האישום החמור נגד ניקולס מדורו, המוגדר במסמכים המשפטיים כ"שליט דה-פקטו אך בלתי לגיטימי" של ונצואלה.

על פי מסמכי התביעה, מדורו ובכירי ממשלו ניהלו במשך למעלה מ-25 שנה רשת הברחה בינלאומית שהפכה את מוסדות המדינה לזרוע לוגיסטית להפצת אלפי טונות של קוקאין לארצות הברית.

כתב האישום מייחס למדורו, לרעייתו, לבנו ולבכירי מערכת הביטחון ארבעה סעיפי אישום מרכזיים, בהם קשירת קשר לטרור-סמים, ייבוא קוקאין והחזקת אמצעי לחימה כבדים הכוללים מקלעים ומטעני חבלה.

התובעים טוענים כי הנאשמים פעלו במסגרת מערכת פטרונות המכונה "קרטל השמשות", המורכבת מקציני צבא בכירים המנצלים את תפקידם הציבורי לטובת רווחי תעשיית הסמים.

מעורבותם של בני משפחת מדורו תופסת חלק מרכזי בתיק. רעיית הנשיא, סיליה אדלה פלורס דה מדורו, נאשמת בקבלת שוחד לצורך תיווך פגישות, בעוד בנו, ניקולס ארנסטו מדורו גרה, חשוד בשימוש במטוסי חברת הנפט הממשלתית להובלת מטען אסור. באחת ההקלטות המתועדות בכתב האישום, נשמע הבן אומר בהתייחס למטוס שהועמס בחבילות חשודות: "המטוס יכול לנסוע לאן שהוא רוצה, כולל לארצות הברית".

המסמכים חושפים גם בריתות הדוקות עם ארגוני טרור ופשיעה, בהם מחתרות ה-FARC וה-ELN מקולומביה וקרטלי סינלואה והזטאס ממקסיקו.

לפי העדויות, בשנת 2006 הוברחו למעלה מ-5.5 טונות קוקאין מהאנגר השמור לנשיא בנמל התעופה הבינלאומי בוונצואלה. לאחר שתפיסת המשלוח הובילה למעצרים במקסיקו, שולם שוחד בסך 2.5 מיליון דולר לשר הפנים דיוסדאדו קאבלו רונדון כדי להשתיק את הפרשה.

באחד הציטוטים המופיעים בכתב האישום, נשמע מדורו מבקר את פקודיו לאחר תפיסת סמים בפריז וטוען כי "הם לא היו צריכים להשתמש בנמל התעופה מאיקטיה... אלא בנתיבים ובמיקומים מבוססים אחרים לשילוח קוקאין". אם יורשעו הנאשמים, צפויה ארצות הברית לפעול לחילוט נכסים נרחב של כל רכוש שהושג באמצעות כספי קרטל הסמים, כספים שייכנסו לקופת האוצר האמריקני.

בתוך כך, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הערב (מוצ"ש) את תמונתו של נשיא וונצואלה ניקולס מדורו כשהוא ישוב על כיסא, לבוש בטרנינג אפור כשידיו כפותות ועיניו מכוסות.

כך זה נראה: