זלנסקי וטראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

בעוד העולם עדיין מעכל את הדיווחים הדרמטיים על לכידתו של נשיא ונצואלה, ניקולאס מדורו, במבצע צבאי אמריקני לילי, נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי לא בזבז זמן ושלח רמז עבה במיוחד לעבר הקרמלין. לאחר פגישה עם יועצי ביטחון לאומי אירופיים, הבהיר זלנסקי בתגובה ראשונה כי התקדים המבצעי בוונצואלה צריך להדליק נורות אזהרה במוסקבה. "אם אפשר לטפל בדיקטטורים בדרך הזו, אז ארצות הברית יודעת מה עליה לעשות הלאה", הצהיר זלנסקי בפני עיתונאים. דבריו של המנהיג האוקראיני התפרשו באופן נרחב כקריאה לממשל טראמפ לפעול באופן דומה נגד נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בזמן שהמלחמה באוקראינה נמשכת כבר שלוש שנים.

בית הלבן פרסם סרטון של צעידתו של עבריין ונצואלה ניקולס מדורו: ( צילום: הבית הלבן )

"מבצע נחישות מוחלטת", שהוביל למעצרם של מדורו ורעייתו סיליה פלורס בביתם, הסתיים בהטסתם לניו יורק. שם, לפי הצהרת הנשיא טראמפ, הם צפויים לעמוד בפני "זעמו המלא של הצדק האמריקני" בגין אישומי טרור-סמים. כעת, השניים מוחזקים במתקן המעצר המטרופוליטני בברוקלין, המוכר בתנאיו הקשים.

בעוד ברוסיה זועמים על המעצר ודורשים את שחרורו המיידי של מי שהם מכנים "הנשיא שנבחר כחוק", זלנסקי רואה בצעד האמריקני מפת דרכים אפשרית לסיום הרודנות גם באירופה. מבחינתו, האזקים על ידיו של מדורו הם לא רק סמל לנפילת משטר אחד, אלא הבטחה לבאות.