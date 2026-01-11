אש כבדה שהוצתה במכוון במרכז היהודי "בית ישראל" בג'קסון, מיסיסיפי, גרמה להרס נרחב למבנה והובילה להשמדתם ולפגיעה של מספר ספרים. השריפה, שפרצה בשבת לפנות בוקר סמוך לשעה 3:00, כילתה את משרדי המנהלה ואת ספריית המוסד, שם אוחסנו הספרים שניזוקו. באורח נס, ספר תורה עתיק ששרד את השואה נמצא שלם בין הריסות המבנה המפויח.

באירוע לא היו נפגעים בקרב חברי הקהילה. נשיא בית הכנסת מסר כי הקהילה פועלת כעת לאמוד את מלוא היקף הנזק וציין כי מוסדות דת רבים באזור כבר יצרו קשר והציעו סיוע בשיקום.

בעקבות האירוע פתחו משטרת ג'קסון, הבולשת הפדרלית וכוח המשימה המשותף לטרור בחקירה מקיפה, שבסופה נעצר חשוד במעשה בשעות המאוחרות של מוצאי שבת.

הרשויות טרם פרסמו את פרטי זהותו של העצור או את סעיפי האישום נגדו. ראש עיריית ג'קסון, ג'ון הורן, הגדיר את ההצתה כמעשה טרור נגד תושבי העיר וחופש הפולחן, והצהיר כי מעשים של אנטישמיות ושנאה דתית יטופלו במלוא החומרה.

המרכז היהודי "בית ישראל" הוא המוסד היהודי היחיד בג'קסון והגדול ביותר במדינת מיסיסיפי כולה. למבנה היסטוריה של התנכלויות; בשנת 1967 הוא היה יעד להפצצה של ארגון הקו קלוקס קלאן, שבוצעה על רקע תמיכת הקהילה במאבק למען זכויות האזרח. מהמכון לחיים יהודיים בדרום נמסר כי הקהילה המקומית מאוחדת וכי התמיכה הרחבה מהסביבה תסייע לבית הכנסת להתגבר על הפגיעה הנוכחית.