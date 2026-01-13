בזמן שחרושת השמועות ברשתות החברתיות שוברת שיאים ודיווחים סותרים זורמים מכל עבר, המתח בין וושינגטון לטהרן מגיע לנקודת רתיחה. בראיון מיוחד לתוכנית "דבר ראשון" עם משה מנס, מנתח שמואל רוזנר, פרשן לענייני ארצות הברית ועיתונאי אתר 'המדד', את הדילמה הניצבת בפני הנשיא טראמפ ואת התרחישים האפשריים לשעות הקרובות.

"אני לא יודע" – הכנות של הפרשן

בפתח הדברים, הפתיע רוזנר ביושרה מקצועית נדירה כשאמר: "אני לא יודע אם ארצות הברית תתקוף". לדבריו, בבית הלבן מתנהלת התלבטות קשה. מצד אחד, הפיתוי להפיל את שלטון האייתוללות – "סכסוך שנמשך מסוף שנות ה-80" – הוא עצום. מצד שני, קיים חשש שמתקפה חיצונית דווקא תעניק לגיטימציה למשטר לדכא את המהפכה באכזריות גדולה יותר תחת התירוץ של "התערבות זרה".

המודל של טראמפ: "מקיים את האיומים"

בתשובה לשאלתו של מנס על כך שטראמפ לא צפוי, הסביר רוזנר כי במבט רחב, מדובר בנשיא עקבי מאוד: "בניגוד לברק אובמה שצייר 'קווים אדומים' ולא עשה כלום, טראמפ הוא אדם שכשמאיים – הוא מקיים. ראינו את זה בהעברת השגרירות לירושלים, במכסים על סין ובניסיון להפיל את מדורו בוונצואלה. האיראנים מבינים שצריך לקחת אותו ברצינות".

לא מלחמה כוללת, אלא "הקש שישבור את גב הגמל"

רוזנר מעריך כי אם תהיה תקיפה, היא לא תכלול כוחות קרקע ("מלחמות זרות הן לא פופולריות בארה"ב"), אלא תתמקד במכות כירורגיות ואיכותיות.

מה יהיו המטרות?

שיתוק יכולות הדיכוי: פגיעה באמצעים טכנולוגיים וצבאיים שמשמשים את המשטר נגד המפגינים.

פגיעה באמצעים טכנולוגיים וצבאיים שמשמשים את המשטר נגד המפגינים. פגיעה במפקדים: נטרול שרשרת הפיקוד שמנחה את כוחות הביטחון בטהרן.

נטרול שרשרת הפיקוד שמנחה את כוחות הביטחון בטהרן. סמלי שלטון: יצירת מצג של חוסר אונים מצד האייתוללות.

"טראמפ יחפש פעולה שתאפשר למפגינים להשלים את המלאכה", מסביר רוזנר. "הוא רוצה לשים את הגרוש שחסר לשקל, את הקש שישבור את גב הגמל האיראני, כדי שיוכל לומר בסוף: 'בזכותנו המהפכה הצליחה'".

מתי זה יקרה?

למרות הדיווחים על התייעצויות המתוכננות ליום שלישי, רוזנר מעריך כי ייתכן ומדובר בהטעיה מכוונת. "ההערכה שלי (וזה רק הימור) היא שהוא יחכה עוד יומיים-שלושה כדי לוודא שהמהפכה ברחובות אכן רצינית מספיק. הוא רוצה להכות ברגע שבו המכה תהיה זו שתפיל את המשטר סופית".