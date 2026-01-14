( צילום: אליזה )

נשיא צרפת עמנואל מקרון הורה לממשלתו לנקוט בצעדים נגד הוצאת הספרים "האשט", בעקבות פרסום ספר הכנה לבחינות הבגרות הכולל סילוף של עובדות היסטוריות בנוגע לטבח ה-7 באוקטובר. הנשיא הגיב בחריפות לניסוחים המופיעים בספר, והבהיר כי המדינה לא תסבול ניסיונות לשכתוב המציאות.

"ספר הכנה לבגרות שמסלף את העובדות", כתב מקרון בחשבון ה-X שלו. "בדומה לכל גישה של יחסיות המופנית כלפי מתקפות הטרור והאנטישמיות של חמאס ב-7 באוקטובר, לרוויזיוניזם אין מקום ברפובליקה. ביקשתי מהממשלה לנקוט בצעדים". הסערה התעוררה לאחר שבספר הלימוד נכתב כי במתקפת ארגון הטרור חמאס נגד ישראל נהרגו "יותר מ-1,200 מתנחלים יהודים". הליגה הבינלאומית נגד גזענות ואנטישמיות (Licra) הייתה הראשונה להוקיע את הפרסום ביום שלישי האחרון, כאשר הציגה צילום מתוך המדריך המדובר.

גועל נפש. "1,200 מתנחלים יהודים" ( צילום: לפי סעיף 27א )

בהודעה הרשמית של הארגון נכתב כי הניסוחים המופיעים בספר הם בגדר "סטיות של בלבול והכחשה". בארגון תקפו בחריפות את ההוצאה לאור וציינו כי "לחמאס יש ככל הנראה שלוחות אצל 'האשט'. צריך לקרוא את הטקסט כדי להאמין. האם זו בקשה מוגזמת ממוציא לאור בעל שם למנוע סטיות מסוג זה?".

הנחיית הנשיא לממשלה באה בעקבות הלחץ הציבורי והזעזוע מהשימוש במונח "מתנחלים" לתיאור כלל הקורבנות בתוך שטחי ישראל הריבונית, דבר הנתפס כניסיון להצדיק את הפגיעה באזרחים או להטיל ספק במעמדם כקורבנות טרור.