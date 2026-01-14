כיכר השבת
תגובה מיידית של הנשיא

מקרון זועם: ספרי בגרות הציגו את השבעה באוקטובר כ"מתקפה על התנחלויות"

נשיא צרפת עמנואל מקרון שיגר הבוקר מסר זועם לאחר שספרי בגרות בצרפת הציגו את מתקפת השבעה באוקטובר כ"מתקפה על מתנחלים" | מקרון בתגובה: "מדריך חזרה לבחינות בגרות שמזייף את העובדות: זה בלתי נסבל, ביקשתי מהממשלה לנקוט פעולה" (בעולם)

3תגובות
(צילום: אליזה)

נשיא צרפת עמנואל מקרון הורה לממשלתו לנקוט בצעדים נגד הוצאת הספרים "האשט", בעקבות פרסום ספר הכנה לבחינות הבגרות הכולל סילוף של עובדות היסטוריות בנוגע ל. הנשיא הגיב בחריפות לניסוחים המופיעים בספר, והבהיר כי המדינה לא תסבול ניסיונות לשכתוב המציאות.

"ספר הכנה לבגרות שמסלף את העובדות", כתב מקרון בחשבון ה-X שלו. "בדומה לכל גישה של יחסיות המופנית כלפי מתקפות הטרור והאנטישמיות של חמאס ב-7 באוקטובר, לרוויזיוניזם אין מקום ברפובליקה. ביקשתי מהממשלה לנקוט בצעדים".

הסערה התעוררה לאחר שבספר הלימוד נכתב כי במתקפת ארגון הטרור חמאס נגד ישראל נהרגו "יותר מ-1,200 מתנחלים יהודים". הליגה הבינלאומית נגד גזענות ואנטישמיות (Licra) הייתה הראשונה להוקיע את הפרסום ביום שלישי האחרון, כאשר הציגה צילום מתוך המדריך המדובר.

גועל נפש. "1,200 מתנחלים יהודים" (צילום: לפי סעיף 27א)

בהודעה הרשמית של הארגון נכתב כי הניסוחים המופיעים בספר הם בגדר "סטיות של בלבול והכחשה". בארגון תקפו בחריפות את ההוצאה לאור וציינו כי "לחמאס יש ככל הנראה שלוחות אצל 'האשט'. צריך לקרוא את הטקסט כדי להאמין. האם זו בקשה מוגזמת ממוציא לאור בעל שם למנוע סטיות מסוג זה?".

הנחיית הנשיא לממשלה באה בעקבות הלחץ הציבורי והזעזוע מהשימוש במונח "מתנחלים" לתיאור כלל הקורבנות בתוך שטחי ישראל הריבונית, דבר הנתפס כניסיון להצדיק את הפגיעה באזרחים או להטיל ספק במעמדם כקורבנות טרור.

3
חסד לאומים חטאת עכשיו הוא נזכר?
יחיאל
2
לא כתוב אפילו שחמאס תקף יהודים... ציטוט: לאחר מות 1200 מתנחלים ישראל התקיפה, כבשה וכו הסילוף גדול עוד יותר!!
רבקה
1
מי שמכיר תרבות ערבית מבין שהם קוראים לכולנו מתנחלים, וזה לא משנה אם אתה גר בהר ברכה, בחברון, בבני ברק או באלעד. רק אצלנו השמאל ממשיך לעשות פילוג עם קריאה למתיישבים מתנחלים
יוסיפון

