אסון באלפים: שמונה גולשים נהרגו ביום אחד בסדרת מפולות שלגים באוסטריה, כך עולה מדיווחים באירופה.

לפי הדיווחים, ארבעה גולשים נהרגו ושניים נוספים נפצעו בשעות אחר הצהריים של יום שבת, כאשר מפולת שלגים פגעה בקבוצה של שבעה בני אדם סמוך להר פינסטרקופף באוסטריה. אירוע זה היה הקטלני ביותר בסדרה של שלוש מפולות נפרדות שהתרחשו באותו יום ברחבי האלפים האוסטריים, וגבו את חייהם של שמונה בני אדם בסך הכל.

במקרה נוסף באזור פוסטרוולד, נהרגו שלושה גולשים בעלי אזרחות צ'כית לאחר שנקברו תחת השלג. ארבעה גולשים נוספים שהיו חלק מהקבוצה ניצלו וקיבלו טיפול רפואי. כמו כן, בשעות הבוקר של יום שבת נהרג גולש נוסף במחוז זלצבורג, לאחר שנקבר במפולת בגובה של 2,200 מטרים באזור שמגלרשארטה.

לפי נתוני רשויות הבטיחות באוסטריה, ממוצע ההרוגים השנתי ממפולות שלגים במדינה עומד על 19 בני אדם, אולם בשנה הנוכחית כבר נרשמו לפחות עשרה מקרי מוות. בשבוע האחרון בלבד נהרגו לפחות 11 בני אדם בתאונות דומות באוסטריה, בשוויץ ובצרפת. מומחים מציינים כי התנאים המסוכנים נוצרו בעקבות משקעי שלג כבדים שירדו לאחרונה על גבי שכבות שלג ישנות ולא יציבות, דבר המאפשר היווצרות מפולות באופן ספונטני או כתוצאה מתנועת גולשים.

שירותי החירום דיווחו כי ביום שבת דורגה רמת הסכנה בדרגה שלוש מתוך חמש, וביום ראשון חלה החמרה נוספת ברמת הסיכון באזורים שגובהם עולה על 1,800 מטרים. המשטרה המקומית פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירועים וזיהוי הקורבנות.

גרהרד קרמסר, מפקד שירות ההצלה ההררי במחוז פונגאו, מסר כי "למרות אזהרות ברורות וחוזרות, מפולות רבות התרחשו שוב היום - לרוע המזל עם תוצאות קטלניות". לדבריו, "הטרגדיה הזו מדגימה בכאב את חומרת מצב המפולות הנוכחי".