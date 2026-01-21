טורקיה הציבה מכ"ם מתקדם בעל טווח של בין 150-200 ק"מ בשדה התעופה בדמשק. כך דיווח הערב (רביעי) הכתב עמיחי שטיין.

הצבת המכ"מים בסוריה תצמצם משמעותית את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה, כיוון שהמכ"מים הטורקים יכולים לזהות את פעילות כלי הטיס הישראלים בשמי המדינה - גם בדרך לתקיפה באיראן.

כזכור, לפני כשנה, זמן קצר לאחר נפילת משטרו של בשאר אסד, תקפה ישראל שורת בסיסים צבאיים בסוריה, ובהם בסיסי חיל האוויר הסורי. התקיפות בוצעו על רקע חשש כי טורקיה תפעל להקמת בסיסי קבע בשטח המדינה, ותמקם שם כטב"מים.

גורם ביטחוני אמר אז בשיחה עם כתבים כי האפשרות שטורקיה תקים בסיס צבאי בסוריה היא "איום פוטנציאלי".

"אם יוקם בסיס אווירי של טורקיה, הדבר טומן בחובו פגיעה בחופש הפעולה של ישראל בסוריה", הוסיף הגורם. לדבריו, "מדובר באיום פוטנציאלי שאנחנו מתנגדים לו. תקפנו את הבסיסים כדי להעביר מסר שלא נאפשר פגיעה בחופש הפעולה האווירי".