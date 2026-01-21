כיכר השבת
דיווח מדאיג

איום מסוכן למטוסי חיל האוויר: המתקן הצבאי שטורקיה הציבה בסוריה

טורקיה הציבה מכ"ם מתקדם בשדה התעופה בדמשק |  מדובר במהלך שיגביל באופן משמעותי את היכולת של ישראל לפעול במדינה או להשתמש בשמי המדינה לפעילות במדינות אחרות - דוגמת איראן (בעולם)

מכ"ם. אילוסטרציה (צילום: מתוך ויקיפדיה, מאת MEADS International, Inc)

טורקיה הציבה מכ"ם מתקדם בעל טווח של בין 150-200 ק"מ בשדה התעופה בדמשק. כך דיווח הערב (רביעי) הכתב עמיחי שטיין.

הצבת המכ"מים בסוריה תצמצם משמעותית את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה, כיוון שהמכ"מים הטורקים יכולים לזהות את פעילות כלי הטיס הישראלים בשמי המדינה - גם בדרך לתקיפה ב.

כזכור, לפני כשנה, זמן קצר לאחר נפילת משטרו של בשאר אסד, תקפה ישראל שורת בסיסים צבאיים ב, ובהם בסיסי חיל האוויר הסורי. התקיפות בוצעו על רקע חשש כי טורקיה תפעל להקמת בסיסי קבע בשטח המדינה, ותמקם שם כטב"מים.

גורם ביטחוני אמר אז בשיחה עם כתבים כי האפשרות שטורקיה תקים בסיס צבאי בסוריה היא "איום פוטנציאלי".

"אם יוקם בסיס אווירי של טורקיה, הדבר טומן בחובו פגיעה בחופש הפעולה של ישראל בסוריה", הוסיף הגורם. לדבריו, "מדובר באיום פוטנציאלי שאנחנו מתנגדים לו. תקפנו את הבסיסים כדי להעביר מסר שלא נאפשר פגיעה בחופש הפעולה האווירי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר