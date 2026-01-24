הנשיא טראמפ חשף כי נשק סודי חדש, אותו הוא כינה "המבלבל" (The Discombobulator), היה חיוני בפשיטה האמריקנית בוונצואלה - שבמהלכה נתפס השליט ניקולס מדורו.

בריאיון לניו יורק פוסט אמר טראמפ כי הוא מנוע מלפרט על האמצעי: "אסור לי לדבר על זה". לדבריו, מרגע שהנשק הופעל מערכות ההגנה של וונצואלה חדלו מלפעול. "הם לא הצליחו לשגר אפילו רקטה אחת. היו להם רקטות רוסיות וסיניות - ואף אחת לא שוגרה. נכנסנו, הם לחצו על כפתורים ושום דבר לא עבד", אמר הנשיא.

"המבלבל. אסור לי לדבר עליו", אמר טראמפ בריאיון בחדר הסגלגל. "מאוד הייתי רוצה. הם לא הצליחו לשגר אפילו טיל אחד. היו להם טילים רוסיים וסיניים, ואף אחד מהם לא שוגר. נכנסנו, הם לחצו על כפתורים ושום דבר לא עבד. הם היו מוכנים לקראתנו".

טראמפ התייחס לנשק לאחר שנשאל על דיווחים מהשבוע האחרון שלפיהם ממשל ביידן רכש נשק החשוד ככזה שגורם ל"תסמונת הוואנה". התסמונת כוללת תסמינים רפואיים ללא סיבות מוכרות, שחוו בעיקר פקידי ממשל אמריקנים ואנשי צבא בשירות מחוץ למדינה. התסמינים נעים בחומרתם מכאבים וצלצולים באוזניים ועד לקשיים קוגניטיביים.

מעט מאוד ידוע על אותו נשק, אך מתיאורים שפורסמו עולה כי מערכות הרדאר כבו בפתאומיות, רחפנים רבים הופיעו מעל העמדות, ולאחר מכן נחתו מסוקים עם חיילים אמריקנים.

אחד מאנשי האבטחה לשעבר טען כי הופעל אמצעי שגרם לתחושות קשות, דימום מהאף וחוסר יכולת לזוז, והגדיר אותו כ"גל קול חזק". "בשלב מסוים הם שיגרו משהו. אני לא יודע איך לתאר את זה. זה היה כמו גל קול חזק מאוד. פתאום הרגשתי כאילו הראש שלי מתפוצץ מבפנים", אמר העד.