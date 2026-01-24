הצבא האמריקני ממשיך לצבור כוחות במזרח התיכון, כאשר בימים הקרובים צפויה להסתיים פריסה נרחבת של אמצעי לחימה. הכוח האמריקני שיהיה מוצב באזור כולל נושאת מטוסים אחת, שש ספינות קרב, שתי צוללות, למעלה ממאה מטוסי קרב, עשרות מטוסי תדלוק ומודיעין, מערכות הגנה מפני טילים בליסטיים, בנוסף למאות טילי שיוט.

נושאת המטוסים האמריקנית "אברהם לינקולן", ממשיכה לעשות את דרכה מאזור ים סין הדרומי בליווי שלוש משחתות למזרח התיכון. רשת "פוקס ניוז" דיווחה מפי גורם רשמי כי הקבוצה הזו טרם נכנסה לתחום הפיקוד של סנטקום, וצפוי שיחלפו ימים ואף שבוע עד שתוכל להיות בטווח תקיפה על איראן.

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס אמר אתמול (שישי) כי צבירת הכוחות האמריקנית במזרח התיכון מול איראן נועדה "לוודא שאם האיראנים, חס וחלילה, יעשו משהו טיפשי מאוד - יהיו לנו המשאבים להגיב על כך". ואנס, שהתראיין לערוץ החדשות "ניוזמקס" בארה"ב, הוסיף: "יש לנו הרבה כוחות באזור ואנשים שעלולים להיות בסכנה. לנשיא יש הרבה קלפים, אבל אני לא הולך לחשוף איך הוא ישחק איתם".

על פי דיווח ב"אולפן שישי", ההערכה במערכת הביטחון הישראלית היא כי הסבירות לתקיפה צבאית של ארה"ב באיראן גבוהה יותר מאשר הסבירות למשא ומתן דיפלומטי עם המשטר בטהראן.

במקביל, הכוננות בישראל נמשכת על רקע חשש ממיסקלקולציה - תרחיש שבו איראן תתקוף את ישראל מתוך הנחה שהחלטה אמריקנית על תקיפה כבר התקבלה.

גורם איראני בכיר התייחס לצבירת הכוחות של צבא ארה"ב במזרח התיכון, ואיים שטהרן "תתייחס לכל תקיפה כאל מלחמה כוללת נגדנו". לדברי הגורם, שאמר את הדברים לסוכנות הידיעות רויטרס, "אנחנו מקווים שבניית הכוח לא מיועדת לעימות - אך הצבא שלנו מוכן לתרחיש הגרוע מכל. לכן כל המערכות באיראן בכוננות גבוה".

הוא הוסיף: "הפעם נתייחס לכל תקיפה - מוגבלת, בלתי-מוגבלת, כירורגית, קינטית - איך שלא תקראו לה, כאל מלחמה כוללת, ונגיב באופן הקשה ביותר".

גם דובר משרד ההגנה של איראן שיגר איום משלו: "היכולות הכמותיות והאיכותיות של כוח הטילים של איראן גדלו בהשוואה למלחמת 12 הימים, תוך הפקת לקחים. היכולת ההגנתית של הטילים של המדינה התחזקה והפכה ליעילה יותר".