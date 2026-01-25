במכתב ששיגר היום (ראשון) ראש התעופה האזרחית שמואל זכאי לחברות תעופה זרות, הזהיר האחרון מפני "תקופה רגישה" שתחל ככל הנראה בסוף השבוע הקרוב.

המכתב נשלח לחברות התעופה ברקע מספר רב של ביטולי טיסות, כאשר העולם צופה בשינוע כוחות צבא אדירים למזרח התיכון, והערכה כי תקיפה אמריקנית בא תבוא.

במכתב שהובא ב'חדשות 12', צוין כי "הערכתנו היא שסוף השבוע הקרוב עשוי לסמן את תחילתה של תקופה רגישה יותר".

עוד צוין כי במקרה של סגירת המרחב האווירי, תינתן עדיפות ליציאת הטיסות הזרות מישראל.

לעומת זאת, צוין כי בימים הקרובים צפויה היציבות להימשך, כאשר השינוי עשוי להתרחש בסוף השבוע הקרוב.

עוד נכתב כי "קיימת סבירות, אם כי לא גבוהה, שהמו"מ בין ארה"ב לאיראן יתחדש - מה שעשוי להפחית את המתיחות".

עוד צוין כי רשות התעופה הישראלית לא תפעיל טיסות סדירות במקרה של חשש לפגיעה בבטיחות הנוסעים.

מוקדם יותר דווח כי הרמטכ"ל האיראני, מוחמד פאכפור, התייחס הלילה (בין שבת לראשון) למתיחות עם ארצות הברית והחשש מתקיפה עוצמתית עליה צפוי להורות נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. ב'טיים' דווח כי בתוך יומיים נהרגו באיראן קרוב ל-30 אלף בני אדם.

הרמטכ"ל האיראני אמר הלילה: "הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית מוכנים, האצבעות שלנו על ההדק".

לדבריו: "האמריקאים אומרים שהם רוצים לנהל משא ומתן וזה הכי טוב בשבילם אבל הפעם לא ניפול שהולכת שולל ותחושת ביטחון שווא שנובעת מניהול משא ומתן".

חבר בוועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני הוסיף ואמר הלילה: "הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית של איראן, תוך הסקת מסקנות מניסיון מהעבר, הגיעו לרמת מוכנות גבוהה יותר.

במגזין TIME ציטטו גורמים איראניים בכירים, שלפי הנתונים שיש בידם בשיא המהומות שהיו בשמיני ובתשיעי לינואר, נהרגו למעלה מ-30 אלף בני אדם באיראן, המגזין ציין כי אלו ציטוטים מגורמים יודעי דבר, אך הם לא הצליחו לאמת את המספר הגבוה הזה, אך הוא תואם בקירוב את הנתונים שאספו צוותי רפואה איראניים.

יצוין, כי על פי המידע שהגיע מגורמי אופוזיציה, המספרים נמוכים בהרבה מ-30 אלף ועל פי המידע שיש המספר נע סביב 6 אלף בני אדם, המספר הרשמי של הרשויות הוא סביבות ה-3 אלף בני אדם.

יחד עם זאת צוין בדיווח, כי המספר הגבוה של 30 אלף בני אדם, שכאמור מתואם עם צוותי הרפואה אינם כוללים מקרי מוות טבעיים. מדובר במספר ענק שהפעם האחרונה בה נרצחו כל כך הרבה אנשים ביומיים, הוא רק רציחת יהודים בשואה.